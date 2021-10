21 жовтня професійне видання MMR оголосило найкращі digital-проєкти 2020―2021 рр. У номінації «Digital-кампанія» нагороду отримала соціальна кампанія проти гендерно зумовлених стереотипів #СильнаЯ і #Сильний, реалізована СТБ і StarLightMedia.

Голосування в рейтингу MMR за найкращі digital-проєкти було розпочато 11 жовтня. Протягом тижня читачі видання мали змогу обрати найкращі проєкти в шести номінаціях. Паралельно з ними експертне журі оцінювало кожен проєкт за кількома критеріями.

В номінації «Digital-кампанія», де було представлено #СильнаЯ і #Сильний, за звання найкращого проєкту змагалися 18 номінантів, серед яких Vodafone Україна, Київстар, Епіцентр, Нова пошта, METRO, Postmen, INTERTOP, а також ще один проєкт StarLightMedia ― Наша Громада, реалізований командою СЛМ Новини.

Нагадаємо, соціальні диджитал-кампанії проти гендерно зумовлених стереотипів #СильнаЯ і #Сильний було реалізовано в жовтні 2020 року і в березні 2021 року в рамках промокампаній проєктів СТБ «Холостячка» і «Холостяк». На прикладі відвертих історій героїв обох кампаній #СильнаЯ і #Сильний залучили українців до активної дискусії на тему кар’єри чоловіків та жінок, рівної участі обох партнерів у вихованні дітей, право бути собою, реалізовувати власні мрії та підтримувати в такому прагненні свого партнера/партнерку.

Інтерв’ю героїв кампаній зібрали понад 7,5 млн переглядів на диджитальних майданчиках СТБ, 420 згадок у ЗМІ, крутий позитивний фідбек від аудиторії каналу, партнерів та громадських організацій.

Кампанію реалізовано піар і диджитал відділом телеканалу СТБ у партнерстві з відділом сталого розвитку групи StarLightMedia.

