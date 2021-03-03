Телеканал СТБ у партнерстві з відділом сталого розвитку StarLightMedia продовжують кампанію проти гендерно зумовлених стереотипів. Диджитальний проєкт #СильнаЯ, розпочатий «Холостячкою», тепер підхоплюють «Холостяк» і #Сильний, у центрі уваги якого – відверта розмова про «ідеального чоловіка». Останнім – 14 героєм кампанії став ведучий проєктів «Холостяк», «Холостячка», «Dizel Night» і «Неймовірна правда про зірок» Григорій Решетник.

В інтерв’ю для кампанії #Сильний Григорій розповів про своє дитинство, критичні моменти в стосунках з дружиною, виховання трьох синів. Телеведучий поділився, чи вистачає в щільному робочому графіку часу на сім’ю, хто в їхньому домі миє посуд і прибирає, які якості вони з дружиною прищеплюють дітям, чому наважився на партнерські пологи та чи справді робота ведучого така проста.

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Про сім’ю

Я народився в невеликому місті Миколаїв. Виріс у такому районі, де головним було вижити. У мене була невелика прохідна кімната, буквально два на два, у якій ми росли з сестрою. Ми там тулилися, але жили дуже щасливо. Десь із 2 місяців до 13 років у мене було шкірне захворювання, 70% тіла були уражені різними ранами. Я ріс таким гидким каченям. У школі чув глузування. Але мені вдалося це пройти, тому що я був активним, комунікабельним, завжди відчував підтримку батьків.

Для мене батьки є прикладом. Адже вони вже 38 років разом, зуміли зберегти любов, виховати дітей. Вони завжди давали нам із сестричкою зрозуміти, що ми – бажані діти. У нас повноцінна сім’я, це дуже надихало, і я вдячний за це батькам. Я вже 20 років не живу з ними, але щодня телефоную мамі, запитую, як у них справи. Якщо я за день не подзвоню, вона дзвонить сама. Мама всім ділиться з татом.

Про модель стосунків з дружиною

Я щасливий від того, що я сім’янин. Від того, що в нас любляча родина. Це величезна робота над собою, перш за все. Над своїми емоціями, над комунікацією партнерів. Я рекомендую не шукати ідеальність у чиїйсь сім’ї, не будувати її на чиємусь прикладі, а створювати свою ідеальність. Я знаю щасливих людей, у яких другий, третій шлюб. Або вони розлучені, але відчувають, що так краще і для них, і для партнера. Будь-яка модель сім’ї, якщо люди хочуть бути щасливими, потребує роботи. Це вміння чесно поговорити, вислухати критику. Це діалог чи монолог із самим собою. Це те, чого нас не вчили. Зараз завдяки тій кількості інформації, яка стала доступною, ми й наші діти стаємо більш освіченими. І можемо побудувати міцні стосунки.

Про критичні періоди в подружньому житті

Мені здається, критичні моменти потрібно пройти в будь-яких стосунках. У нас із Христиною вони теж були. Народилася перша дитина, ми жили в орендованій квартирі в не дуже хороших умовах. У якийсь момент проблем накопичилося стільки, що виникло відчуття, ніби ми в глухому куті. І легше, напевно, піти від цих проблем і закритися в собі, ніж почати їх вирішувати. Ми прийшли до того, що потрібно почати діалог. І потихеньку розплутували цю ситуацію, створювали правила, які влаштовують нас обох. Ось цей перехід дуже важливий: від проблем – до спілкування, до щастя.

Зараз легко все аналізувати, але тоді було непросто. Така людська натура: тобі завжди здається, що десь краще, ніж тут, у тебе. Ти живеш майбутнім, а не сьогоденням. Дуже важливо навчитися кайфувати тут і зараз, від цього моменту. Я дякую Богові, що все вдалося. Дякую, мабуть, і моїй мудрості, і мудрості Христини, що ми зберегли стосунки. І вони стали ще міцнішими. Після цього в нас народилося ще двоє дітей.

Про розподіл обов’язків у сім’ї

У нас троє дітей. Через це моя дружина не стає слабкою або залежною від мене. Вона сильна, вона мудра, я потребую її порад, потребую мотивації. Більш того, часом вона розбирається в якихось моїх професійних перипетіях краще за мене. І я дуже ціную і люблю її за цю змістовність. Я намагаюся не розподіляти обов’язки, а безпосередньо брати участь у них. Залишаюся вдома з дітьми, мию посуд, прибираю, виношу сміття, – вибачте за деталі. Я живу нормальним спокійним життям. Їжджу в супермаркет. Більш того, мені здається, що іноді я працюю водієм у своїй родині. Розвожу дітей у школу, в садок, потім по продукти, далі – з малим погуляти, щоб дружина відпочила, щоб у неї теж був час на себе і свій розвиток. Тут ще великий респект Христинці, тому що вона не стоїть на місці. Вона розвивається, читає, реалізує свої онлайн-проєкти.

Про виховання дітей

Мої хлопчики дуже швидко ростуть, тому зараз я хочу насолодитися моментом. Попри мій божевільний робочий графік і тривалі відрядження, я займаюся дітьми. Якщо є бажання, завжди можна знайти час. Я беру дітей на роботу. Для дитини неважливо, хто я на роботі, у суспільстві. Для них не важлива популярність, моя сторінка у Вікіпедії. Для моїх синів я просто тато, тато Гріша. І я ніякою перепусткою, ніяким профілем у соціальній мережі не прикриюсь. Не можу сказати: «Ти розумієш, мене люблять і поважають мільйони». Для них я завжди тато, і це дуже відповідально.

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Найважливіше для мене – не нав’язувати їм свої міркування в ультимативному односторонньому вигляді. Я хочу зберегти якомога довше їхнє право на помилки. Хочу, щоб вони помилялися, ставали сильнішими. Щоб вони, питаючи моєї поради, все одно залишалися на своєму. Намагаюся це не ламати. Часом це складно, особливо, коли ти виховуєш трьох чоловіків. Легше заборонити, накричати. У нашому дитинстві ніхто не питав наших думок, у батьків не було часу, головними завданнями було прогодувати та одягнути дітей. Зараз трохи інші надзавдання для батьків. Я на власному прикладі показую, як повинно бути. Хоча в мені дуже багато недоліків. Я теж люблю полежати перед телевізором. Люблю іноді ввечері підняти келих шампанського під час перегляду романтичного шоу «Холостяк». Діти нормально до цього ставляться. Тому що все дозовано і ніяк не впливає на мою поведінку і ставлення до них. Також я можу закинути спорт, але тут же розумію, що в їхніх очах хтось може бути крутішим за тата. І це моя мотивація.

Про партнерські пологи

Це дуже нелегко. Ти до цього ніколи не підготуєшся по книгах або курсах. Христина ходила на заняття, я через раз на них був присутній. Ми готувалися. Це було спільним рішенням. Я знаю чоловіків, які самі рвуться, але впевнений, що спочатку треба питати в жінки, чи хоче вона, щоб чоловік був присутній? Це фізіологія, це більше, ніж наука. Це якісь надприродні речі, і можливий будь-який розвиток подій. Я ухвалив для себе рішення, що буду поруч. Якщо не втрачу свідомість, по можливості, допомагатиму. У мене теж у цьому питанні еволюція. Під час третіх пологів акушерка-гінекологиня похвалила мене. Вона сказала: «Григорію, ви молодець. Ви як помічник. Ви підтримували. Робили це вже більш професійно». Проте я вважаю, що кожен чоловік повинен прийти до вибору сам. Я щасливий, що складні виклики ми з Христинкою проходимо разом. Разом завжди трохи легше, ніж самому.

Про стереотипи

У радянських батьків була універсальна фраза: «Чоловіки не плачуть». І коли ти вперше заплакав, якщо у дворі тебе хтось побив, або через оцінки, або щось не вдалося, це таке розчарування, такий стрес для дитини. Тому що тобі найавторитетніші люди – твої батьки – сказали, що ти хлопчик, а хлопчики не плачуть. А вони плачуть! Я зараз можу дивитися фільм і розплакатися.

Я прихильник того, щоб нічого не тримати в собі. Намагаюся ділитися всіма переживаннями з дружиною. Якщо ти не можеш поділитися зі своєю половинкою, звернися до психолога, почитай книгу. Ми з дружиною разом ходили до психолога. І це допомагає, стосунки стають сміливішими. Ще 10–15 років тому, дізнавшись, що пара ходить до психолога, багато хто відповів би: «Психолог? Ви не можете розібратися у своїх стосунках? Хто вам треба? Краще за застіллям поцікавитися в друзів». Друзі сприймають суб’єктивно, через свою позицію, свою думку. Тому треба дуже обережно радити, коли у вас запитують рекомендації. Краще звернутися до фахівця.

Один з найпопулярніших стереотипів, з яким я стикався, що в публічних людей, у чоловіків, які стежать за собою і мають добрий вигляд, обов’язково повинно бути багато романів. Ти повинен бути мачо, Казанова. Фраза «на 10 дівчат 9 хлопців» впливає на психіку багатьох чоловіків. Їм завжди здається: «Я найкрасивіший, тому що мені так говорила мама, бабуся». Я дотримуюся інших цінностей. Намагаюся ставитися до своєї половинки так, як хочу, щоб вона ставилася до мене. Чесно, відверто, щиро, віддано. Я веду найромантичніші проєкти країни, постійно перебуваю в оточенні красивих дівчат. Але це ніяк не впливає на наші стосунки з Христиною.

Ще один стереотип – що робота ведучого легка. Багато родичів, які займаються якимось складним виробництвом, кажуть: «Ну, тебе по телевізору показують. Стоїш там з мікрофоном, маєш гарний вигляд, у костюмі. Це ж дуже легко і просто». І переконати їх, що це емоційно, що це кастинги, божевільний відбір, графіки і стреси, дуже складно. Пам’ятаю, якось запросив маму в групу підтримки на зйомки програми «Куб». Вона потім сказала мені: «Синочку, так це мама вдома смілива, творча». Коли людина потрапляє за лаштунки, розуміє, як це складно. Але, як нам казали в університеті, коли всім здається, що це легко дається, тоді це, мабуть, і є професіоналізм.

Про проєкти «Холостяк» і «Холостячка»

Наші проєкти не про весілля, не про кількість дітей. Класно, що про це мріють глядачі. Але якби в нас за 10 сезонів було 10 весіль, повірте, усі точно сказали б, що це за контрактом, що ми у всіх забрали паспорти і змусили жити по 5–10 років разом (усміхається). Один шлюб з 10 пар – це суперстатистика! Адже Україна стала третьою країною, де Холостяк і його обраниця в проєкті одружилися. Більш того, наша пара чекає дитину. Вітаю Нікіту і Дашу!

За 10 років я бачу, як змінився проєкт. Дівчата стали більш упевненими в собі, у них уже інші критерії побудови стосунків у парі, вони не хочуть бути залежними від чоловіка, а прагнуть до обопільного розвитку. Але й Холостяки змінилися. Вони шукають сильних, самодостатніх жінок із бекграундом, професією, зі своїми інтересами. Для них це виклик – і їм цікаво будувати стосунки з такими жінками.

У нас проєкт про те, як одна людина намагається побудувати стосунки з іншою, на які вони йдуть поступки, що вони очікують одне від одного. У когось склалося, у когось не склалося. Усе, як у житті.

Дивіться повне інтерв’ю Григорія Решетника тут:

Video: #Сильний. Григорій Решетник: Для синів не важлива моя популярність, для них я просто тато, тато Гріша Дивіться ексклюзивне інтерв'ю ведучого Григорія Решетника для кампанії Сильний СТБ. Кампанія Сильний - відверта розмова про чоловіків і стереотипи

Нагадаємо, героями кампанії #Сильний стали: Ектор Хіменес-Браво; Григорій Решетник; ведучий гостросоціального проєкту «Один за всіх» Сергій Костира; бізнесмен, блогер і продюсер гурту TVORCHI Петро Заставний; блогер і підприємець Ваня Кришталь; актор Тарас Цимбалюк; головний Холостяк весни 2021 Михайло Заливако; Нікіта Добринін; психолог Андрій Козінчук; Олександр Еллерт; фіналіст проєкту «Холостячка», бізнесмен Олексій Тригубенко; Андрій Рибак; морпіх, ветеран війни Сергій Панков; поліцейський Сергій Багаліка.

*#Сильний – це відверта і глибока розмова про методи виховання, через які довелося пройти героям кампанії в ранньому дитинстві, про розподіл ролей у сім’ї і право на відкритий прояв емоцій. Про те, чи стає сильний чоловік менш мужнім, якщо вирішує залишитися в декреті з дитиною, звернутися до психолога, поставити кар’єру другої половинки вище своєї або обрати професію, яку суспільство вважає «не чоловічою». Багато хто з героїв кампанії вперше заговорить на ці теми публічно – щоб допомогти в подоланні стереотипів щодо чоловіків і щоб підтримати жінок, які йдуть до своєї мети, незважаючи на тиск суспільних упереджень.

Побачити інтерв’ю героїв можна на всіх диджитальних майданчиках СТБ.