Герой 6 сезону проєкту «Холостяк» і тренер «Зважені та щасливі» Іраклі Макацарія зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині Лізі Чічуа. У відповідь він почув заповітне «Так!».

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Екс-Холостяк Іраклі Макацарія одружується! Вчора продюсер зробив романтичну пропозицію своїй дівчині Лізі Чічуа. На гірській вершині в оточенні рідних та друзів бізнесмен став на одне коліно і, не стримуючи сліз, зробив пропозицію руки та серця. Від несподіванки Лізу також захлеснули емоції, і вона розплакалася.

У відповідь на красиву пропозицію Іраклі дівчина сказала «Так!». Після цього на них чекали неймовірний салют на честь заручин і привітання найближчих людей.

Редакція сайту STB.UA приєднується до привітань і зичить парі нескінченного кохання!

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