Обстріл Києва: знищено ще один знімальний павільйон телеканалу СТБ

Через ворожий обстріл знищено ще один знімальний павільйон телеканалу СТБ

У липні 2025 року під час чергового нічного обстрілу Києва ворог знищив павільйон, який був основною локацією для більшості студійних проєктів СТБ — «Все буде добре», «Один за всіх», «Таємниці ДНК», «ДНК. Свої», постшоу «Холостяка» («Як знайти кохання», «Холостяк. Життя після проєкту»), а також зважувань і постшоу реаліті «Зважені та щасливі» та інших проєктів телеканалу.

Це сталося всього за два дні до запланованих зйомок чергового зважування нового сезону «Зважених та щасливих».

На щастя, ніхто з людей не постраждав. Однак павільйон і все обладнання всередині були повністю знищені та не підлягали відновленню. Попри це, команда проєкту у рекордні терміни створила та адаптувала нову локацію, щоб продовжити знімальний процес і не зупиняти виробництво.

Команда Starlight Media, як і всі українці, вже неодноразово доводила: нас неможливо зламати чи залякати терором. Наша найбільша цінність — люди.

Про руйнування павільйону СТБ повідомив у недавньому епізоді «Зважених та щасливих».

«Позаду в нас дуже важкий тиждень, бо сусід-агресор вкотре нагадав про себе. І в результаті останньої атаки на столицю вщент знищено наш знімальний павільйон. Місце, де багато років знімалися улюблені українцями телепроєкти, і де девʼять тижнів ми знімали зважування наших учасників. Попри це, ми продовжуємо знімати наш проєкт, а учасники — худнути. Тут, у новій студії, ми знов і знов раз доводимо стійкість та незламність українців», — наголосив у випуску ведучий проєкту «Зважені та щасливі» Даніель Салем.

«Тут люди знаходили одне одного, підтримували одне одного, розповідали, довірилися, виливали свою душу. Ці стіни бачили багато сліз та радості. І ось так за одну секунду знищити це все… Немає їм прощення», — не стримала емоцій одна з учасниць нового сезону «Зважених» Майя Безродна.

«В умовах війни, як би не було складно, ми все одно продовжуємо знімати. Продовжуємо працювати, тому що наш проєкт — про здоровий спосіб життя, про надію, про зміни. Життя триває», — зазначила незмінна тренерка проєкту «Зважені та щасливі» Марина Боржемська.

Нагадаємо, це вже другий знімальний павільйон СТБ, який було знищено ворожою ракетною атакою. В листопаді 2024 року російський обстріл зруйнував легендарний павільйон «МастерШеф». Той самий рідний дім проєкту, в якому від першого сезону створювались найкращі українські гастрономічні історії та запалювались улюблені країною зірки кулінарії.

