Repower анонсує прем’єру мініфільму про програму психологічного відновлення військових медиків

03.02.2026

Благодійний фонд Repower анонсує прем’єру мініфільму про програму психологічного відновлення військових медиків. В основі стрічки — осіння програма фонду, яка відбулася у Карпатах та стала першим пілотним проєктом Repower в Україні.

Repower анонсує прем’єру мініфільму про програму психологічного відновлення військових медиків

Фонд Repower реалізує програми психологічної підтримки для діючих військових медиків, які продовжують службу в умовах постійного стресу та емоційного виснаження. Мета ініціативи — допомогти тим, хто щодня рятує життя інших, відновити внутрішні ресурси, повернути мотивацію та опанувати інструменти саморегуляції.

З грудня 2022 року програми відновлення Repower пройшли понад 1500 військових медиків і лікарів. Проєкти фонду реалізовувалися у Швеції, Данії, Іспанії та Україні.

Прем’єра мініфільму відбудеться 10 лютого на YouTube-каналі благодійного фонду Repower. Глядачів закликають підписатися на канал, щоб не пропустити показ, а також підтримати фільм переглядами, коментарями та поширеннями у соціальних мережах.

