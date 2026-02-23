Найкращі серіали про війну: підбірка, яку варто подивитися кожному

Серіали про війну, які варто подивитися кожному: добірка найкращих

Війна змінила життя кожної української родини — і назавжди змінила українське кіно. Серіали про війну — це не просто драматичні історії, а чесні розповіді про людей, які роблять найважчий вибір тут і зараз. Які йдуть захищати країну або відчайдушно чекають на своїх. Які вчаться жити у новій реальності, триматися за рідних, допомагати тим, хто цього потребує і знаходити силу там, де здається, її вже немає. Підбірка найкращих серіалів про війну – в матеріалі STB.UA.

Найкращі серіали про війну: підбірка

Ми зібрали серіали, які не залишають байдужими. Це історії не лише про війну — вони про людей. Про тих, хто тримається за життя, шукає опору в найтемніші часи та вчиться знову жити й любити. Вони про нас з вами.

«Мама» (2021)

Воєнна драма «Мама» — це глибока історія, присвячена всім Матерям захисників та захисниць України.

Головна героїня Ніна Петрівна живе з сім’єю звичайним життям у Житомирі, допоки її син Віталій добровольцем не вирушає на фронт. Коли жінка дізнається, що він потрапив у полон, її світ руйнується. Але замість безсилля приходить рішучість: Ніна Петрівна вирушає на його пошуки сама.

Її шлях — це блокпости, чиновницькі кабінети, байдужість і страх. Та водночас — це шлях неймовірної внутрішньої сили. «Мама» говорить про материнську любов як про абсолютну енергію, здатну долати кордони й системи, щоб дізнатися найважливішу відповідь для матері ― чи жива її дитина.

«Перевізниця» (2024)

10-серійна драма, створена Starlight Media спільно з легендарною французькою кінокомпанією Gaumont, 7 європейськими партнерами-мовниками з Франції, Німеччини, Швеції, Норвегії, Ісландії, Данії, Фінляндії, Швейцарії та партнером з міжнародних продажів компанією Beta Film.

В центрі сюжету українсько-європейського серіалу «Перевізниця» — психологиня Лідія, яка під час повномасштабного вторгення рф в Україну вирішує стати перевізницею для інших людей. Кожна серія — це нові герої та окрема драматична історія, яка розгортається на очах у Лідії. З її допомогою вони не просто долають шлях до точки прибуття, а й наважуються на вирішення складних, іноді багаторічних конфліктів з рідними, усвідомлюючи, що насправді є важливим в їхньому житті. Протягом усіх серій глядач спостерігатиме й за особистою історією головної героїні.

«Юрик» (2023)

«Юрик» — одна з найпроникливіших історій про війну очима дитини.

Після чергового ворожого обстрілу хлопчик втрачає батька, дідуся та молодшу сестру. Коли в рідному місті Юрика виникає загроза примусової депортації дітей в рф, мама приймає найболючіше рішення у своєму житті — відправити сина до родичів за кордон, аби врятувати його.

Самотужки, під обстрілами, з номером телефону мами на спині Юрик триматиме свій шлях до рятівного кордону: потягом, автомобілем, з військовими у БТРі, знаходячи короткий відпочинок у добрих людей. Дорогою війни його проведе сила любові. І протягом усього шляху він згадуватиме слова мами: «Доки живеш ти — житиму я».

«Повернення» (2025)

«Повернення» — сучасна українська драма про життя після фронту, створена у тісній співпраці з ветеранами.

Головний герой, професійний військовий Олександр Кречет, після тяжкого поранення більше не може повернутися на передову. Йому доводиться вчитися жити заново — в цивільному світі, який змінився так само, як і він сам.

Фізичний біль переплітається з психологічними травмами: у його свідомості постає образ загиблого побратима Сергія Верби. Серіал чесно розповідає про ПТСР, провину вцілілого, складність реінтеграції та про те, що боротьба іноді починається вже після повернення додому.

«Військовополонені» (2009)

Драматична 10-серійна історія «Військовополонені» («Хатуфім», Ізраїль) — це відверта розмова про повернення військових з полону та складну адаптацію до цивільного життя; про родини, які чекали багато років, та про суспільство, що вчиться розуміти цей досвід.

Історія починається з повернення додому солдатів після 17 років у сирійському полоні. Німрод Клайн та Урі Зак повернулися разом з останками свого друга та побратима Амiеля Бен-Горіна. Серіал досліджує реінтеграцію Німрода та Урі у суспільство, яке зробило їх національними символами, та у перерване сімейне життя на тлі посттравматичного синдрому після тортур у полоні.

«Кохання та полумʼя» (2025)

16-серійна гостросюжетна мелодрама «Кохання та полумʼя» від телеканалу СТБ присвячена українським надзвичайникам, які щодня борються за наші життя, ризикуючи власним. Аби забезпечити точність і достовірність зображення роботи рятувальників, творчу групу на знімальному майданчику та поза ним ретельно консультували спеціалісти ДСНС.

У центрі сюжету – команда рятувальників ДСНС, які працюють у надскладних умовах війни. Кожен виїзд може стати останнім, а кожне рішення впливає не лише на врятованих людей, а й на долі самих героїв.

Професійні виклики змушують героїв робити непростий вибір між обов’язком і особистим життям. Кохання виникає там, де немає часу на сумніви, а стосунки проходять перевірку страхом, втратами та відповідальністю. А вогонь тут стає не лише реальною загрозою, а й символом внутрішніх конфліктах.

«І будуть люди» (2020)

Український драматичний серіал-епопея «І будуть люди» , знятий за однойменним романом Анатолія Дімарова, переносить глядача в українське село першої половини ХХ століття.

Через долі дванадцяти героїв серіал показує драматичні події, що змінювали Україну: війни, репресії, втрати, голод, боротьбу за землю та гідність. Це масштабна історія про покоління, яке жило в епоху великих потрясінь.

Попри історичний контекст, серіал звучить напрочуд сучасно — адже страх, любов, розчарування і надія залишаються незмінними в будь-які часи. А наша боротьба за незалежність та протистояння ворогу триває й досі!

Читайте більше цікавих новин у Instagram та Telegram СТБ