Початок розмови про досвід полону: СТБ розпочне показ ізраїльського серіалу «Військовополонені»

19.02.2026

23 лютого телеканал СТБ розпочне показ ізраїльського серіалу «Хатуфім» («Військовополонені») – драматичної історії про повернення військових із полону та складну адаптацію до мирного життя; про родини, які чекали багато років, та про суспільство, що вчиться розуміти цей досвід. Свого часу «Хатуфім» став міжнародною подією та ліг в основу американського серіалу Homeland. А тепер уперше буде показаний на українському телебаченні.

Телеканал СТБ розпочне показ ізраїльського серіалу Військовополонені: що відомо

«Військовополонені»: премʼєра на українському телебаченні

Напередодні української премʼєри ізраїльського серіалу «Хатуфім» («Військовополонені») телеканал СТБ спільно з Посольством Держави Ізраїль в Україні та Міністерством регіонального співробітництва Ізраїлю провів ексклюзивний камерний показ і обговорення у Veteran Hub.

«Ізраїль багато років змушений захищати себе, тому для багатьох його митців війна – це особистий досвід. Більшість із них служили в армії або добре знають тих, хто пройшов через війну, втрати та складні моральні вибори», – сказав Міхаель Бродський, надзвичайний і повноважний посол Держави Ізраїль в Україні.

Телеканал СТБ розпочне показ ізраїльського серіалу Військовополонені: що відомо

Гостями події стали Надзвичайний і Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський, керівниця апарату Міністерства регіонального співробітництва Держави Ізраїль Соня Іщенко, директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук, а також ветерани, люди з досвідом полону та фахівці, що працюють у цій царині щодня.

«Показ цього серіалу на українському телебаченні дозволяє нам виносити у спільний простір складні теми та говорити про них дбайливо та обережно», – каже Соня Іщенко, керівниця апарату Міністерства регіонального співробітництва Держави Ізраїль.

Телеканал СТБ розпочне показ ізраїльського серіалу Військовополонені: що відомо

Показ супроводжувався обговоренням серіалу та потреб українських воїнів із досвідом полону. У дискусії взяли участь: 

  • Дмитро «Орест» Козацький – ветеран, фотограф, людина з досвідом полону, проєктний менеджер ветеранського напрямку в ОПК;
  • Мар’яна Мамонова – ветеранка, людина з досвідом полону, психотерапевтка центру «Незламні»;
  • Тарас Тополя – фронтмен гурту «Антитіла», військовослужбовець 130 батальйону ТРО;
  • Борис Захаров – директор БФ «Людина і право».
Фото 1 до: Початок розмови про досвід полону: СТБ розпочне показ ізраїльського серіалу «Військовополонені»
Фото 2 до: Початок розмови про досвід полону: СТБ розпочне показ ізраїльського серіалу «Військовополонені»
Фото 3 до: Початок розмови про досвід полону: СТБ розпочне показ ізраїльського серіалу «Військовополонені»
Фото 4 до: Початок розмови про досвід полону: СТБ розпочне показ ізраїльського серіалу «Військовополонені»
Фото 5 до: Початок розмови про досвід полону: СТБ розпочне показ ізраїльського серіалу «Військовополонені»
Фото 6 до: Початок розмови про досвід полону: СТБ розпочне показ ізраїльського серіалу «Військовополонені»
Фото 7 до: Початок розмови про досвід полону: СТБ розпочне показ ізраїльського серіалу «Військовополонені»
Фото 8 до: Початок розмови про досвід полону: СТБ розпочне показ ізраїльського серіалу «Військовополонені»
Фото 9 до: Початок розмови про досвід полону: СТБ розпочне показ ізраїльського серіалу «Військовополонені»
Фото 10 до: Початок розмови про досвід полону: СТБ розпочне показ ізраїльського серіалу «Військовополонені»
Фото 11 до: Початок розмови про досвід полону: СТБ розпочне показ ізраїльського серіалу «Військовополонені»
Фото 12 до: Початок розмови про досвід полону: СТБ розпочне показ ізраїльського серіалу «Військовополонені»
Фото 13 до: Початок розмови про досвід полону: СТБ розпочне показ ізраїльського серіалу «Військовополонені»
Фото 14 до: Початок розмови про досвід полону: СТБ розпочне показ ізраїльського серіалу «Військовополонені»
Фото 15 до: Початок розмови про досвід полону: СТБ розпочне показ ізраїльського серіалу «Військовополонені»
Фото 16 до: Початок розмови про досвід полону: СТБ розпочне показ ізраїльського серіалу «Військовополонені»
Початок розмови про досвід полону: СТБ розпочне показ ізраїльського серіалу «Військовополонені» / 16 Фотографій

Модерував розмову Гліб Стрижко – ветеран, захисник Маріуполя, людина з досвідом полону, Chief Veterans Officer Starlight Media, який зазначив, що показ серіалу «Військовполонені» – це початок широкого діалогу про шлях людей із досвідом полону.

Телеканал СТБ розпочне показ ізраїльського серіалу Військовополонені: що відомо

Спільна подія Посольства Держави Ізраїль в Україні, Міністерства регіонального співробітництва Ізраїлю та телеканалу СТБ стала початком великої розмови про повернення з полону, роль художнього контенту в осмисленні цього шляху та допомогу міжнародного досвіду у більш безпечній роботі з власним.

Телеканал СТБ розпочне показ ізраїльського серіалу Військовополонені: що відомо

«Ізраїльський серіал дає унікальну можливість порушити важливу тему, але без гострого болю, який міг би викликати продукт українського виробництва», – зазначає Людмила Семчук, директорка телеканалу СТБ.

Телеканал СТБ розпочне показ ізраїльського серіалу Військовополонені: що відомо

«Працюючи зі звільненими з полону, я бачу ситуації, аналогічні показаним у серіалі: і з дружинами, і з сімʼями, і з поведінкою, і з баченням того, яким полонений «повинен» повернутися та який він насправді повертається. Очікування та реальність – це два різних виміри», – каже ветеранка, людина з досвідом полону, психотерапевтка центру «Незламні» Мар’яна Мамонова.

Телеканал СТБ розпочне показ ізраїльського серіалу Військовополонені: що відомо

Директор БФ «Людина і право» Борис Захаров також наголосив, що у серіалі йдеться про 17 років у неволі, але й в Україні є полонені та цивільні заручники, яких росія тримає у полоні по 8–9 років. 

Телеканал СТБ розпочне показ ізраїльського серіалу Військовополонені: що відомо

Драма «Військовополонені» буде вперше показана на українському телебаченні. Премʼєра – 23 лютого на телеканалі СТБ.

