Герой 6 сезона проекта «Холостяк» и тренер «Зважені та щасливі» Иракли Макацария сделал предложение руки и сердца своей девушке Лизе Чичуа. В ответ он услышал заветное «Да!».

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Экс-Холостяк Иракли Макацария женится! Вчера продюсер сделал романтическое предложение своей девушке Лизе Чичуа. На горной вершине в окружении родных и друзей бизнесмен встал на одно колено и, не сдерживая слез, сделал предложение руки и сердца. От неожиданности Лизу также захлестнули эмоции, и она расплакалась.

В ответ на красивое предложение Иракли девушка сказала «Да!». После этого их ждал восхитительный салют в честь помолвки и поздравления самых близких.

Редакция сайта STB.UA присоединяется к поздравлениям и желает паре бесконечной любви!

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