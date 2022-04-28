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Больше не холостяк: Иракли Макацария сделал предложение своей возлюбленной
28.04.2022
Герой 6 сезона проекта « Холостяк» и тренер « Зважені та щасливі» Иракли Макацария сделал предложение руки и сердца своей девушке Лизе Чичуа. В ответ он услышал заветное «Да!».
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Экс-Холостяк Иракли Макацария женится! Вчера продюсер сделал романтическое предложение своей девушке Лизе Чичуа. На горной вершине в окружении родных и друзей бизнесмен встал на одно колено и, не сдерживая слез, сделал предложение руки и сердца. От неожиданности Лизу также захлестнули эмоции, и она расплакалась.
В ответ на красивое предложение Иракли девушка сказала «Да!». После этого их ждал восхитительный салют в честь помолвки и поздравления самых близких.
Редакция сайта STB.UA присоединяется к поздравлениям и желает паре бесконечной любви!
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