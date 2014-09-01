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Канал СТБ - украинский общенациональный телеканал с покрытием в 98%. Первый эфир телеканала СТБ состоялся 2 июня 1997 года и с тех пор его показатели стабильно растут. Не зря слоганом телеканала СТБ является девиз “Можливо все!” (“Возможно все!”)

Канал СТБ расширяет границы и делает невозможное возможным. С нами мечты сбываются. Телеканал СТБ - это идеальный баланс полезного, развлекательного и жизнеутверждающего контента. Каждый день, включая поздние вечера и выходные дни, мы работаем для того, чтобы любимые программы и шоу украинских зрителей выходили в эфир независимо от внешних обстоятельств. Лучшие проекты, потрясающие декорации, талантливые актеры, харизматичные ведущие и конечно же, невероятные участники наших шоу, - все это позволяет нам создавать телевизионный продукт высочайшего класса.

Мы тщательно готовимся к выпускам наших шоу и программ. Мы неустанно трудимся для того, чтобы нашим зрителям было интересно смотреть наши шоу. Истории наших участников реальные, а не написанные под продюсерскую копирку. Мы за эмоциональные, настоящие и живые прямые эфиры и это стоит бессонных ночей нашей большой и дружной команды.

Пропустили прямой эфир? Не расстраивайтесь! Вы можете посмотреть все шоу СТБ онлайн на сайте телеканала, в хорошем качестве и полном объеме, сразу же после эфира. Для удобства посетителей все выпуски телепрограмм порезаны на отдельные эпизоды - это упрощает поиск любимых частей выпусков онлайн. Теперь любимые программы и шоу можно смотреть онлайн совершенно бесплатно.

Мы приглашаем вас смотреть программы телеканала СТБ онлайн, делиться своим мнением в комментариях и оставлять заявки на кастинги.

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«Супермама»: выпуск 4
Мать-диктатор вывела из себя Дмитрия Карпачева на финальной встрече
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«Акушерка»
20 апреля на телеканале СТБ состоится премьера медицинской драмы «Акушерка» производства StarLight Production
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СТБ Сериал представил новую мелодраму
08.04.2020 | Сезон 1
Смотрите 4 и 5 серии «У каждого своя ложь»
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Программа «Вікна-новини» добавляет дневной выпуск
6 апреля информационная программа «Вікна-новини» на СТБ добавляет еще один выпуск в 14:30
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#залишайсявдома
Коронавирус в Украине: эксклюзивно от STB.ua о жизни в условиях карантина
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