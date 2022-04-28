Ми з України: история семилетней Варвары из Кропивницкого | Все буде добре

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» 7-летняя Варя рассказала, как ей удалось купить с начала войны целых 3 бронежилета для ВСУ. Подробности ― далее в материале.

7-летняя Варвара из Кропивницкого поставила своей целью купить украинскому бойцу бронежилет. В ее копилке было примерно 1,5 тыс. гривен. До войны маленькая Варя собирала деньги на смартфон. Денег было мало, потому она продавала на улице тюльпаны.

«У нее было четыре вазона. Когда ее спрашивали, сколько стоит цветочек, она отвечала: “Сколько не жалко”», ― говорит Варина мама.

5 часов девочка продавала тюльпаны под звуки сирен.

«Скоро будет пять месяцев, как умер мой муж. Но она продолжает любить меня, жизнь и всех…» ― делится мама.

Чтобы защищать военных, хрупкая волонтерка продолжает собирать средства. Ребята из ВСУ выложили с Варей пост и захотели купить цветы, но их уже не было. Поэтому теперь девочка рисует цветы Победы всем, кто присылает деньги на броню. Варя передала для защитников уже три бронежилета.

«Я был тронут тем, что такая маленькая девочка делает такое большое дело, и тут же передал ей бронежилет», ― сказал растроганный поляк.

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