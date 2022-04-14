Подлость российской армии не имеет границ, и в борьбе с мирным населением оккупанты часто используют мины и растяжки. Примером тому служат освобожденные области, которые после российской оккупации еще долго придется разминировать, а также Харьковщина, где враг применяет дистанционное минирование. Помните, что любой подозрительный предмет вполне может оказаться миной. И в такой ситуации очень важно следовать правилам. О том, что делать, если вы увидели снаряд или подозрительный предмет на улице, ― рассказывает ведущая «Все буде добре» на СТБ Надежда Матвеева.

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В зоне боевых действий и после прекращения обстрелов от прогулок лучше воздержаться. Ведь даже разбитые враги оставляют после себя опасное наследство ― неразорвавшиеся снаряды, мины и ловушки с растяжками.

Если вам встретилась такая находка, ни в коем случае НЕЛЬЗЯ:

Трогать мину, подходить к ней, перемещать, бросать в нее предметы или лить воду. Не пытайтесь самостоятельно ее обезвредить!

Если на предмете написано «ЗАМИНИРОВАНО!», не проверяйте это и не убирайте метку.

Нельзя курить или пользоваться радиосвязью и мобильным телефоном рядом со взрывным устройством.

Не думайте, что если снаряд выглядит старым и ржавым, он не сработает. Это миф! Наоборот ― риск возрастает!

Главное правило: не знаешь ― не трогай! Знаешь ― тем более не трогай!

Что нужно делать:

Отметьте место (а не сам предмет!) ветками, веревкой, яркой тряпкой ― что будет под рукой. Также сфотографируйте предмет и зафиксируйте время находки.

Расскажите людям вокруг о взрывчатке, кого можно ― отведите подальше от опасности, и отойдите сами (минимум на 85, а лучше ― на 200 метров).

Позвоните в подразделение ГСЧС (101) или полиции (102), 112. Если линия перегружена, можно сообщить на 104 или 103 (попросить их передать информацию). Либо скажите о взрывчатке территориальной обороне.

Дождитесь представителя ГСЧС или полиции в безопасном месте неподалеку или оставьте там кого-нибудь, кто мог бы вас заменить.

После передачи информации обязательно удалите фотоснимки в своем телефоне!

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Где враг может прятать взрывчатку?

Оккупанты очень коварны, потому что хотят нанести населению максимум вреда. Для этого они прячут взрывчатки в бытовые предметы (сумки, кошельки, коробки спичек, пакеты, книги), брошенные машины или даже детские игрушки. Обязательно расскажите детям об этом! Заминированными могут быть и тела погибших людей. Мины очень редко устанавливаются в одиночку. Там, где одна, рядом могут быть другие!

Что должно вызвать подозрение?

Предмет может пахнуть керосином, смазкой, иметь антенны, провода, нити, батарейки и издавать странные звуки, рядом может быть взрыхленная земля. Смотрите под ноги и на двери подъезда ― там бывают растяжки. Если какой-то предмет необычен для этого места и обстановки, то он точно вызывает подозрение и до приезда представителя ГСЧС считается опасным! Если вы увидели человека, который оставил предмет, запомните его внешность, одежду и машину.

И помните: мы победим! Все будет Украина!

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