Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Надійні поради: Что делать, если увидели снаряд или подозрительный предмет на улице?

14.04.2022

Подлость российской армии не имеет границ, и в борьбе с мирным населением оккупанты часто используют мины и растяжки. Примером тому служат освобожденные области, которые после российской оккупации еще долго придется разминировать, а также Харьковщина, где враг применяет дистанционное минирование. Помните, что любой подозрительный предмет вполне может оказаться миной. И в такой ситуации очень важно следовать правилам. О том, что делать, если вы увидели снаряд или подозрительный предмет на улице, ― рассказывает ведущая «Все буде добре» на СТБ Надежда Матвеева.

Больше по теме: Надійні поради: Что делать, если в ваш дом зашли оккупанты

В зоне боевых действий и после прекращения обстрелов от прогулок лучше воздержаться. Ведь даже разбитые враги оставляют после себя опасное наследство ― неразорвавшиеся снаряды, мины и ловушки с растяжками.

Если вам встретилась такая находка, ни в коем случае НЕЛЬЗЯ:

  • Трогать мину, подходить к ней, перемещать, бросать в нее предметы или лить воду. Не пытайтесь самостоятельно ее обезвредить!
  • Если на предмете написано «ЗАМИНИРОВАНО!», не проверяйте это и не убирайте метку.
  • Нельзя курить или пользоваться радиосвязью и мобильным телефоном рядом со взрывным устройством.
  • Не думайте, что если снаряд выглядит старым и ржавым, он не сработает. Это миф! Наоборот ― риск возрастает!

Что делать, если увидели снаряд или подозрительный предмет на улице?

Главное правило: не знаешь ― не трогай! Знаешь ― тем более не трогай!

Что нужно делать:

  • Отметьте место (а не сам предмет!) ветками, веревкой, яркой тряпкой ― что будет под рукой. Также сфотографируйте предмет и зафиксируйте время находки.
  • Расскажите людям вокруг о взрывчатке, кого можно ― отведите подальше от опасности, и отойдите сами (минимум на 85, а лучше ― на 200 метров).
  • Позвоните в подразделение ГСЧС (101) или полиции (102), 112. Если линия перегружена, можно сообщить на 104 или 103 (попросить их передать информацию). Либо скажите о взрывчатке территориальной обороне.
  • Дождитесь представителя ГСЧС или полиции в безопасном месте неподалеку или оставьте там кого-нибудь, кто мог бы вас заменить.
  • После передачи информации обязательно удалите фотоснимки в своем телефоне!

Что делать, если увидели снаряд или подозрительный предмет на улице?

Что делать, если увидели снаряд или подозрительный предмет на улице?

Больше по теме: Путин втягивает Европу в большую войну: историки и журналисты создали медиапроект, в котором сравнили шаги российского диктатора и Гитлера

Где враг может прятать взрывчатку?

Оккупанты очень коварны, потому что хотят нанести населению максимум вреда. Для этого они прячут взрывчатки в бытовые предметы (сумки, кошельки, коробки спичек, пакеты, книги), брошенные машины или даже детские игрушки. Обязательно расскажите детям об этом! Заминированными могут быть и тела погибших людей. Мины очень редко устанавливаются в одиночку. Там, где одна, рядом могут быть другие!

Что делать, если увидели снаряд или подозрительный предмет на улице?

Что делать, если увидели снаряд или подозрительный предмет на улице?

Что должно вызвать подозрение?

Предмет может пахнуть керосином, смазкой, иметь антенны, провода, нити, батарейки и издавать странные звуки, рядом может быть взрыхленная земля. Смотрите под ноги и на двери подъезда ― там бывают растяжки. Если какой-то предмет необычен для этого места и обстановки, то он точно вызывает подозрение и до приезда представителя ГСЧС считается опасным! Если вы увидели человека, который оставил предмет, запомните его внешность, одежду и машину.

Что делать, если увидели снаряд или подозрительный предмет на улице?

И помните: мы победим! Все будет Украина!

Больше по теме: Надійні поради: Как уберечься от химического оружия ― зарина, хлора, аммиака и фосфора?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить