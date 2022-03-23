Международная группа историков и журналистов StarLight media создала медиапроект NEVERAGAIN.MEDIA, в котором сравнила события в России и поступки Владимира Путина в преддверии вторжения в Украину и ситуацию в фашистской Германии и действия Адольфа Гитлера накануне Второй мировой войны.

Цель проекта – с помощью конкретных фактов продемонстрировать, что агрессия России против Украины представляет реальную угрозу безопасности Европы и всего мира. Вывод авторов проекта NEVERAGAIN.MEDIA неутешителен: Путин почти на 100% повторяет шаги Гитлера и ведет мир к новой глобальной войне. Если российский диктатор сегодня не будет остановлен в Украине, то завтра боевые действия охватят Европу и весь мир.

Проект адресован западным медиа, политикам и обычным гражданам, которые не всегда имеют возможность системно и объективно проанализировать происходящие события. Кроме того он будет полезен украинским дипломатам и профессиональному сообществу, которое борется с российскими фейками и дезинформацией. Авторы проекта также надеются, что собранные материалы дойдут хотя бы до части граждан России, которые сейчас находятся под влиянием тоталитарной пропаганды, так же как 77 лет назад немцы.

NEVERAGAIN.MEDIA продолжает сбор данных. Команда проекта призывает историков, журналистов, медиаэкспертов со всего мира приобщаться к исследованию и дополнять его новой информацией. Имейл: info.neveragain@gmail.com

В 1939 году мир не смог распознать план Гитлера и остановить это преступление против человечества. Но сейчас план Путина очевиден. И нельзя допустить повторения ошибки, которая снова будет стоить жизни десяткам миллионов людей. Команда NEVERAGAIN.MEDIA призывает международное сообщество понять: если западный мир не будет действовать, Третья мировая война неизбежна.

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