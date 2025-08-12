Паническая атака: помощь психолога

Допомога психолога: Панические атаки ― как помочь себе или близкому человеку

Паническая атака – это ощущение внезапной и неконтролируемой тревоги. Она может вызывать ощущение ужаса утраты контроля над собой, предчувствие гибели, утраты сознания, дезориентации. Панические атаки также могут иметь физические симптомы, такие как тремор, тошнота, учащенное и нерегулярное сердцебиение. Паника может наступать регулярно, ведь мы продолжаем жить в условиях войны. Психолог Андрей Жельветро рассказывает, как помочь себе или человеку, у которого паническая атака. Подробнее читайте в материале STB.UA.

Панические атаки: как помочь себе

Направьте внимание не на то, что спровоцировало паническую атаку, а на собственное состояние.

Когда звучит сирена или громкий звук, внимание надо направить на себя ― посмотреть будто сверху, от третьего лица.

Возьмите под контроль дыхание ― не задерживайте его!

Надо приводить себя в норму ― хорошая возможность делать это при помощи дыхания.

Попытайтесь вернуться в реальность ― назовите, что видите вокруг себя. Ищите поддержку у близких, дайте им инструкции по поводу того, как вам помочь.

Поддержать могут теплые слова и объятия.

Как помочь близкому человеку, если у него паническая атака

Возьмите человека за руки и установите зрительный контакт.

Тактильный контакт ― обнять или хотя бы взять за руки, установить зрительный контакт, сказать успокаивающие слова.

Покажите, как правильно дышать, и сделайте это вместе. Дайте выпить воду. Попросите человека называть вслух то, что он видит, слышит и чувствует в теле.

Попытайтесь вернуть человека в реальность, попросив его перечислить вещи, которые он видит вокруг, описать, что чувствует в теле.

Если ребенок стал свидетелем панической атаки родителя, проговорите его ощущения и объясните свое состояние.

Ребенка надо обнять, прижать спиной к себе, гладить. Можете целовать его, сказать, что все будет хорошо, вы рядом. Можно проговорить, что вы понимаете его чувство. Когда почувствуете, что он расслабился, ― это знак, что паника прошла.

