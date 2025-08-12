Панічна атака: допомога психолога

Допомога психолога: Панічні атаки ― як допомогти собі або близькій людині

Панічна атака – це відчуття раптової та неконтрольованої тривоги. Вона може викликати відчуття страху втрати контролю за собою, передчуття загибелі, втрати свідомості, дезорієнтації. Панічні атаки також можуть мати фізичні симптоми, такі як тремор, нудота, прискорене та нерегулярне серцебиття. Паніка може наступати регулярно, адже ми продовжуємо жити за умов війни. Психолог Андрій Жельветро розповідає, як допомогти собі або людині, в якої панічна атака. Детальніше читайте у матеріалі STB.UA.

Панічні атаки: як допомогти собі

Спрямуйте увагу не на те, що спровокувало панічну атаку, а на власний стан.

Коли лунає сирена чи гучний звук, увагу треба направити на себе ― подивитися наче зверху, від третьої особи.

Візьміть під контроль дихання ― не затримуйте його!

Треба приводити себе в норму ― почніть з дихання.

Спробуйте повернутися у реальність ― назвіть, що бачите навколо себе. Шукайте підтримку серед близьких, дайте їм інструкції щодо того, як вам допомогти.

Підтримати можуть теплі слова, обійми.

Як допомогти близькій людині, якщо в неї панічна атака

Візьміть людину за руки та встановіть зоровий контакт.

Тактильний контакт ― обійняти або хоча би взяти за руки, встановити зоровий контакт, сказати заспокійливі слова.

Покажіть, як правильно дихати, та зробіть це разом. Дайте випити води. Попросіть людину називати вголос, що вона бачить, чує та відчуваєте в тілі.

Спробуйте повернути людину в реальність, попросивши її перерахувати речі, які бачить навколо, описати, що відчуває в тілі.

Якщо дитина стала свідком панічної атаки одного з батьків, проговоріть її відчуття та поясніть свій стан.

Дитину треба обійняти, притиснути її спиною до себе, гладити. Можете цілувати, сказати, що все буде добре, ви поруч. Можна проговорити, що ви розумієте її почуття. Коли відчуєте, що вона розслабилася, ― це знак, що паніка пройшла.

