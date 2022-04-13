Что делать, если в ваш дом зашли оккупанты

В Украине с 24 февраля продолжается полномасштабное вторжение войск российской федерации. Некоторые территории Украины все еще остаются временно оккупированными россиянами. Поэтому Надежда Матвеева рассказала, как следует вести себя в условиях оккупации, чтобы выжить и обеспечить максимальную безопасность родным и семье.

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Как подготовиться к приходу оккупантов:

Зачастую враг приходит утром или ночью, чтобы встретить меньшее сопротивление.

Если вы знаете, что оккупанты в городе, не используйте фонарики, чтобы не походить на наводчика или снайпера.

Заранее удалите все чаты с обсуждением российской агрессии, фото и смс, которые могут им не понравиться. Оккупанты проверяют телефоны!

Что ищут оккупанты:

На временно оккупированных территориях враги активно разыскивают и забирают на допросы активистов, волонтеров, ветеранов АТО, госслужащих, сотрудников СБУ и ведущих телеграмм-каналов.

Проверьте свои контакты в телефоне ― удалите или переименуйте номера таких людей, чтобы себя не подставить и их не сдавать.

Будьте готовы прокомментировать последние звонки или фотографии.

Если кто-то из вашей семьи служил в ВСУ – спрячьте военную форму, удостоверение УБД и оружие, если есть.

Также оккупанты могут искать инструменты для ремонта своей техники, бензин, лекарства, деньги или еду ― лучше им не отказывать.

Как встречать оккупантов:

Женщинам лучше забыть о макияже и слишком открытой одежде, чтобы не стать жертвой насилия. Преимущество ― синим, коричневым и серым оттенкам. Они визуально делают женщину старше.

Внимательно следите за детьми. Успокаивайте, если они плачут, держите рядом, если не сидят на месте. Оккупанты не любят лишний шум!

Мужчинам следует держать руки на виду, чтобы показать ― у них нет оружия.

Не проявляйте агрессию, но незаметно прикрывайте женщину и детей.

Будьте готовы к допросу и раздеванию ― так враг обыскивает и склоняет к сотрудничеству.

Как разговаривать с оккупантами:

Разговаривайте по очереди, когда разрешат, и предпочтительно на русском языке. Говорите спокойно, чтобы не вызвать отрицательных эмоций. Но не слишком тихо, чтобы можно было разобрать слова.

Не смотрите им в глаза и не рассматривайте лицо или форму.

Следуйте приказам, не спорьте и не провоцируйте врага, не умоляйте ни о чем и не плачьте. Но скажите, если необходима медицинская помощь.

Не подходите близко и не совершайте резких движений.

Не берите в руки телефон или другую электронику. Оккупанты могут решить, что вы хотите снять их на видео или передать их координаты.

Что делать, если вас начали избивать:

Если враг напал, упадите на пол в позе эмбриона, чтобы получить как можно меньше повреждений.

Защищайтесь или убегайте только, когда оккупант без оружия, но трезво оценивайте свои силы.

Во время появления украинской полиции или военных не дергайтесь и не бегите к ним сами ― дождитесь устранения угрозы, действуйте по команде.

Мы победим! Все будет Украина!

Если оккупанты на ваших глазах кого-то задержали, когда угроза пройдет, звоните в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных СБУ:

+38 067 650 83 32

+38 098 087 36 01

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