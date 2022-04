Що робити, якщо до вашого будинку зайшли окупанти

В Україні з 24 лютого триває повномасштабне вторгнення військ російської федерації. Деякі території України все ще залишаються тимчасово окуповані росіянами. Як слід поводити себе в умовах окупації, щоб вижити та забезпечити максимальну безпеку рідним та сім’ї, розповідає у новій рубриці «Все буде добре» ― «Надійні поради» ― ведуча Надія Матвєєва.

Якщо окупанти на ваших очах когось затримали, коли загроза мине, телефонуйте в Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених СБУ:

+38 067 650 83 32

+38 098 087 36 01

