Уже місяць росія веде підлу повномасштабну війну проти України. Хоча план швидкого загарбання провалився, росяни тимчасово окупували деякі населені пункти й розмістили там свої війська. Щодня з’являються нові повідомлення про те, як вони по-звірячому вбивають цивільних беззбройних українців просто на вулицях. Жінкам особливо небезпечно бути в окупації. Як поводитися жінкам під російською окупацією ― розповіла Марта Пивоваренко, експертка з потреб психічного здоров’я Експертної групи лікарів з реабілітації при Мінветеранів України.

Якщо ви опинилися в умовах окупації вашого села чи міста, треба запам’ятати, що ваше основне завдання — зберегти життя та здоров’я.

«В умовах активного самозбереження важливо врахувати деякі психофізіологічні особливості, щоб максимально ефективно діяти в момент небезпеки.

Важливою особливістю нашої психіки є нейроцепція. Це біологічний механізм, який дозволяє розпізнати небезпеку для збільшення ймовірності самозбереження. Таке собі “шосте чуття”. В екстремальних умовах до нього можна і потрібно прислухатися», ― наголошує експертка.

Жінці в окупації складніше, бо вона з більшою ймовірністю може стати об’єктом насильства з боку фізично сильніших чоловіків, які можуть захотіти або заволодіти майном, або зґвалтувати з метою прояву домінування. Поведінка окупантів, скоріш за все, буде більш непередбачуваною, ніж ви очікуєте, тому і переоцінка, і недооцінка їх є небезпечними.

Як поводитися на вулиці

З дому варто виходити тільки за крайньої необхідності. Головне завдання — не привертати до себе уваги. Рухатися спокійно і зібрано. Тіло має бути готовим до швидкої зміни поведінки в разі небезпеки.

Зір і слух мають здатність оперативно виявляти небезпеку й повинні бути налаштовані на це завдання. Не слухайте музику, не відволікайте мозок. Якщо ви слухаєте музику або читаєте щось у телефоні у безпосередній близькості до окупанта — він може відреагувати на це не дуже адекватно, вважаючи, що ви передаєте якусь інформацію.

Максимально забезпечте власну непривабливість: негарні старі речі, хустки, відсутність макіяжу, парфумів, прикрас. Мішкуватий одяг приховає статеві ознаки.

Одяг має бути темно-синіх або коричневих кольорів, може бути також сірий. Уникайте кольору хакі, оскільки це колір військової форми. Чорний також небажаний, бо деякі військові підрозділи мають чорну форму.

Якщо зустріли окупантів

Уникайте зорового контакту. Не дивіться на обличчя, навіть якщо на ньому є шрами, особливості, які притягують погляд.

Не діставайте з кишені якихось предметів, електроніки, телефонів.

Жінки, які займалися спортом або мають навички самооборони, інтуїтивно можуть обрати метод реакції на небезпеку: або нападати, або тікати. Але вони не завжди є ефективними при зустрічі з озброєним ворогом.

Виконуйте накази окупантів, не сперечайтеся.

Не звертайте жодної уваги на їхню активність, не підходьте близько, не просіть, не намагайтесь переконувати.

У разі прямого нападу ляжте на підлогу в позі ембріона: поверніться на бік, підтягніть ноги до грудної клітки, прикривши ними живіт і груди, руками прикрийте голову. Наразі головне завдання — вижити й зазнати мінімальних ушкоджень.

Якщо ви з дитиною, підготуйте її до контакту. Діти більш відкриті та привітні, але з окупантами в жодному разі не можна вступати в активну взаємодію чи гру. Треба навчити дитину відповідати так само, як і ви: стисло, коротко, не дивитися в очі тощо. Можна пояснити, що зараз ми граємося в гру під назвою «війна». Вона має такі й такі правила. Якщо їх дотримуватися, все буде добре.

Як говорити з окупантами

Навіть якщо окупант на вигляд привітний, не починайте з ним взаємодії, бесіди тощо. Мають бути максимально короткі відповіді на запитання, за можливості — «так» або «ні».

Вирішальним у розмові з окупантом є голос. Говорити треба спокійно, чітко. Не надто тихо — щоб можна було розібрати слова, але й не надто голосно — щоб не викликати емоційну реакцію.

Техніки дихання

Відпрацювати здатність говорити глибоко та чітко у стресових ситуаціях допоможе практикування дихальних технік. Варто почати практикувати зараз, навіть якщо ви перебуваєте на вільній території України, щоб у разі небезпеки мати необхідну навичку.

Техніка «Руки на животі»

«Базова реакція на будь-яку небезпеку — поверхневе дихання, коли повітря не проходить вниз легень. Адреналін і стрес одразу піднімає тон голосу, веде до гіпервентиляції легень і, якщо це триває довго, може перейти у панічну атаку або втрату свідомості. Черевне ж дихання дає більш глибокий тон голосу, який викликає довіру. Також достатня кількість кисню допомагає зберегти тверезість розуму. Якщо ви просто покладете обидві руки на нижню частину живота й відслідковуватимете, як у результаті вдиху розширюється живіт, — ви зауважите, що заспокоюєтесь», ― наголошує Марта Пивоваренко.

Техніка «Двері»

Ця вправа допоможе перезапустити нервову систему, стабілізувати приплив крові, врегулювати тиск. Якщо практикувати щодня — в момент небезпеки зможете швидко повернути собі спокій, виконавши цю вправу, навіть просто уявляючи дверну раму.

Зупиніться поглядом на правому нижньому куті дверей. Лічіть 1―2―3 і вдихайте, рухаючись поглядом догори. Коли досягаєте верхнього правого кута — зупиняєте подих і тримаєте повітря в легенях, також рахуючи 1―2―3 і рухаючись поглядом від верхнього правого кута до верхнього лівого. Від лівого верхнього кута починаєте рух униз до лівого нижнього кута, лічбу 1―2―3 і повільний видих. Коли видих повністю завершився — найскладніше: затримуєтесь, не вдихаючи, і лічите 1―2―3, рухаючись поглядом до правого нижнього кута. З правого нижнього кута ― знову вдих і на 1―2―3 починаєте зоровий рух по прямокутнику/рамі дверей.

Вижити і зберегти здоров’я — головний обов’язок жінки в окупації перед собою, своїми рідними, країною. Згідно з міжнародним правом, фізичне та сексуальне насильство — це воєнний злочин. Усі винні будуть покарані.

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