Жінка в умовах окупації: як зберегти життя і здоров’я
Уже місяць росія веде підлу повномасштабну війну проти України. Хоча план швидкого загарбання провалився, росяни тимчасово окупували деякі населені пункти й розмістили там свої війська. Щодня з’являються нові повідомлення про те, як вони по-звірячому вбивають цивільних беззбройних українців просто на вулицях. Жінкам особливо небезпечно бути в окупації. Як поводитися жінкам під російською окупацією ― розповіла Марта Пивоваренко, експертка з потреб психічного здоров’я Експертної групи лікарів з реабілітації при Мінветеранів України.
Якщо ви опинилися в умовах окупації вашого села чи міста, треба запам’ятати, що ваше основне завдання — зберегти життя та здоров’я.
«В умовах активного самозбереження важливо врахувати деякі психофізіологічні особливості, щоб максимально ефективно діяти в момент небезпеки.
Важливою особливістю нашої психіки є нейроцепція. Це біологічний механізм, який дозволяє розпізнати небезпеку для збільшення ймовірності самозбереження. Таке собі “шосте чуття”. В екстремальних умовах до нього можна і потрібно прислухатися», ― наголошує експертка.
Жінці в окупації складніше, бо вона з більшою ймовірністю може стати об’єктом насильства з боку фізично сильніших чоловіків, які можуть захотіти або заволодіти майном, або зґвалтувати з метою прояву домінування. Поведінка окупантів, скоріш за все, буде більш непередбачуваною, ніж ви очікуєте, тому і переоцінка, і недооцінка їх є небезпечними.
Як поводитися на вулиці
- З дому варто виходити тільки за крайньої необхідності. Головне завдання — не привертати до себе уваги. Рухатися спокійно і зібрано. Тіло має бути готовим до швидкої зміни поведінки в разі небезпеки.
- Зір і слух мають здатність оперативно виявляти небезпеку й повинні бути налаштовані на це завдання. Не слухайте музику, не відволікайте мозок. Якщо ви слухаєте музику або читаєте щось у телефоні у безпосередній близькості до окупанта — він може відреагувати на це не дуже адекватно, вважаючи, що ви передаєте якусь інформацію.
- Максимально забезпечте власну непривабливість: негарні старі речі, хустки, відсутність макіяжу, парфумів, прикрас. Мішкуватий одяг приховає статеві ознаки.
- Одяг має бути темно-синіх або коричневих кольорів, може бути також сірий. Уникайте кольору хакі, оскільки це колір військової форми. Чорний також небажаний, бо деякі військові підрозділи мають чорну форму.
Якщо зустріли окупантів
- Уникайте зорового контакту. Не дивіться на обличчя, навіть якщо на ньому є шрами, особливості, які притягують погляд.
- Не діставайте з кишені якихось предметів, електроніки, телефонів.
- Жінки, які займалися спортом або мають навички самооборони, інтуїтивно можуть обрати метод реакції на небезпеку: або нападати, або тікати. Але вони не завжди є ефективними при зустрічі з озброєним ворогом.
- Виконуйте накази окупантів, не сперечайтеся.
- Не звертайте жодної уваги на їхню активність, не підходьте близько, не просіть, не намагайтесь переконувати.
- У разі прямого нападу ляжте на підлогу в позі ембріона: поверніться на бік, підтягніть ноги до грудної клітки, прикривши ними живіт і груди, руками прикрийте голову. Наразі головне завдання — вижити й зазнати мінімальних ушкоджень.
- Якщо ви з дитиною, підготуйте її до контакту. Діти більш відкриті та привітні, але з окупантами в жодному разі не можна вступати в активну взаємодію чи гру. Треба навчити дитину відповідати так само, як і ви: стисло, коротко, не дивитися в очі тощо. Можна пояснити, що зараз ми граємося в гру під назвою «війна». Вона має такі й такі правила. Якщо їх дотримуватися, все буде добре.
Як говорити з окупантами
- Навіть якщо окупант на вигляд привітний, не починайте з ним взаємодії, бесіди тощо. Мають бути максимально короткі відповіді на запитання, за можливості — «так» або «ні».
- Вирішальним у розмові з окупантом є голос. Говорити треба спокійно, чітко. Не надто тихо — щоб можна було розібрати слова, але й не надто голосно — щоб не викликати емоційну реакцію.
Техніки дихання
Відпрацювати здатність говорити глибоко та чітко у стресових ситуаціях допоможе практикування дихальних технік. Варто почати практикувати зараз, навіть якщо ви перебуваєте на вільній території України, щоб у разі небезпеки мати необхідну навичку.
- Техніка «Руки на животі»
«Базова реакція на будь-яку небезпеку — поверхневе дихання, коли повітря не проходить вниз легень. Адреналін і стрес одразу піднімає тон голосу, веде до гіпервентиляції легень і, якщо це триває довго, може перейти у панічну атаку або втрату свідомості. Черевне ж дихання дає більш глибокий тон голосу, який викликає довіру. Також достатня кількість кисню допомагає зберегти тверезість розуму. Якщо ви просто покладете обидві руки на нижню частину живота й відслідковуватимете, як у результаті вдиху розширюється живіт, — ви зауважите, що заспокоюєтесь», ― наголошує Марта Пивоваренко.
- Техніка «Двері»
Ця вправа допоможе перезапустити нервову систему, стабілізувати приплив крові, врегулювати тиск. Якщо практикувати щодня — в момент небезпеки зможете швидко повернути собі спокій, виконавши цю вправу, навіть просто уявляючи дверну раму.
Зупиніться поглядом на правому нижньому куті дверей. Лічіть 1―2―3 і вдихайте, рухаючись поглядом догори. Коли досягаєте верхнього правого кута — зупиняєте подих і тримаєте повітря в легенях, також рахуючи 1―2―3 і рухаючись поглядом від верхнього правого кута до верхнього лівого. Від лівого верхнього кута починаєте рух униз до лівого нижнього кута, лічбу 1―2―3 і повільний видих. Коли видих повністю завершився — найскладніше: затримуєтесь, не вдихаючи, і лічите 1―2―3, рухаючись поглядом до правого нижнього кута. З правого нижнього кута ― знову вдих і на 1―2―3 починаєте зоровий рух по прямокутнику/рамі дверей.
Вижити і зберегти здоров’я — головний обов’язок жінки в окупації перед собою, своїми рідними, країною. Згідно з міжнародним правом, фізичне та сексуальне насильство — це воєнний злочин. Усі винні будуть покарані.