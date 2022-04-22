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Надійні поради: Что делать, если в ваш дом зашли оккупанты

22.04.2022

В Украине с 24 февраля продолжается полномасштабное вторжение войск российской федерации. Некоторые территории Украины все еще остаются временно оккупированными россиянами. Поэтому ведущая «Все буде добре» на СТБ Надежда Матвеева в рубрике «Надійні поради» рассказывает, как следует вести себя в условиях оккупации, чтобы выжить и обеспечить максимальную безопасность родным и семье.

Что делать, если в ваш дом зашли оккупанты

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Как подготовиться к приходу оккупантов:

  • Зачастую враг приходит утром или ночью, чтобы встретить меньшее сопротивление.
  • Если вы знаете, что оккупанты в городе, не используйте фонарики, чтобы не походить на наводчика или снайпера.
  • Заранее удалите все чаты с обсуждением российской агрессии, фото и смс, которые могут им не понравиться. Оккупанты проверяют телефоны!

Что ищут оккупанты:

  • На временно оккупированных территориях враги активно разыскивают и забирают на допросы активистов, волонтеров, ветеранов АТО, госслужащих, сотрудников СБУ и ведущих телеграмм-каналов.
  • Проверьте свои контакты в телефоне ― удалите или переименуйте номера таких людей, чтобы себя не подставить и их не сдавать.
  • Будьте готовы прокомментировать последние звонки или фотографии.
  • Если кто-то из вашей семьи служил в ВСУ – спрячьте военную форму, удостоверение УБД и оружие, если есть.
  • Также оккупанты могут искать инструменты для ремонта своей техники, бензин, лекарства, деньги или еду ― лучше им не отказывать.

Что делать, если в ваш дом зашли оккупанты

Как встречать оккупантов:

  • Женщинам лучше забыть о макияже и слишком открытой одежде, чтобы не стать жертвой насилия. Преимущество ― синим, коричневым и серым оттенкам. Они визуально делают женщину старше.
  • Внимательно следите за детьми. Успокаивайте, если они плачут, держите рядом, если не сидят на месте. Оккупанты не любят лишний шум!
  • Мужчинам следует держать руки на виду, чтобы показать ― у них нет оружия.
  • Не проявляйте агрессию, но незаметно прикрывайте женщину и детей.
  • Будьте готовы к допросу и раздеванию ― так враг обыскивает и склоняет к сотрудничеству.

Как разговаривать с оккупантами:

  • Разговаривайте по очереди, когда разрешат, и предпочтительно на русском языке. Говорите спокойно, чтобы не вызвать отрицательных эмоций. Но не слишком тихо, чтобы можно было разобрать слова.
  • Не смотрите им в глаза и не рассматривайте лицо или форму.
  • Следуйте приказам, не спорьте и не провоцируйте врага, не умоляйте ни о чем и не плачьте. Но скажите, если необходима медицинская помощь.
  • Не подходите близко и не совершайте резких движений.
  • Не берите в руки телефон или другую электронику. Оккупанты могут решить, что вы хотите снять их на видео или передать их координаты.

Что делать, если в ваш дом зашли оккупанты

Что делать, если вас начали избивать:

  • Если враг напал, упадите на пол в позе эмбриона, чтобы получить как можно меньше повреждений.
  • Защищайтесь или убегайте только, когда оккупант без оружия, но трезво оценивайте свои силы.
  • Во время появления украинской полиции или военных не дергайтесь и не бегите к ним сами ― дождитесь устранения угрозы, действуйте по команде.

Мы победим! Все будет Украина!

Что делать, если в ваш дом зашли оккупанты

Если оккупанты на ваших глазах кого-то задержали, когда угроза пройдет, звоните в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных СБУ:

+38 067 650 83 32

+38 098 087 36 01

Video: Надійні поради: Что делать, если в ваш дом зашли оккупанты

Что делать, если в ваш дом вошли оккупанты во время войны? Как подготовиться к их приходу, как с ними общаться и что делать, если вас начали бить - обсуждаем в рубрике Надійні поради в студии Все буде добре

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