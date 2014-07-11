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Мы с особым вниманием относимся к каждому выпуску программы телеканала СТБ “Все буде добре” (“Все будет хорошо”), потому что только мы в ответе за ежедневное наполнение этой огромной энциклопедии полезных советов. Каждый день многомиллионная аудитория из городов и сел Украины и зарубежья собирается у экранов, чтобы увидеть очередную подборку наших полезных рекомендаций.

Идея женского тележурнала “Все буде добре” родилась спонтанно, но проект сразу стал пользоваться популярностью. Каждая из нас в день ищет тысячу и один совет: рецепт вкусного салата, способ вывести пятно на блузке, юбку, которая идеально подойдет к джемперу, чудодейственную диету и защиту от ссор с любимым.

Бессменная ведущая программы Надежда Матвеева, красивая женщина, эксперт в жизненных вопросах и талантливая ведущая, является ярким примером успешной современной женщины. 25 экспертов программы “Все будет добре” дадут советы на любой вопрос в области медицины, психологии, красоты, моды, здорового питания, кулинарии, воспитании детей и отношений. В программе “Все будет добре” затронуты все ключевые области нашей жизни, а ценные материалы сформированы по рубрикам. Известные личности: артисты кино, эстрады и участники шоу телеканала - частые гости программы. Они делятся своими секретами и вместе с телезрителями и экспертами СТБ открывают для себя полезные советы.

Проект учит отличать вредные продукты от полезных, создавать идеальный образ, приводить вес к норме, ухаживать за собой, воспитывать маленьких непосед, понимать психологию отношений и покорять вершины кулинарного искусства, узнавая новые рецепты. Яркие видеоэпизоды, наглядные примеры, работа “в реальном времени” - все это позволяет крепко “закрепить” материал, а при необходимости еще раз пересмотреть его онлайн на нашем сайте.

Все выпуски тележурнала доступны на сайте, как в полных версиях, так и в отдельных эпизодах, поэтому вам не потребуется перемещать бегунок в поисках “того самого момента”. На нашем сайте вы сможете не только смотреть онлайн все выпуски, но и задать вопрос эксперту. И пусть у вас все будет хорошо!

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Про проєкт
Щоденний дайджест «Все буде добре» повертається з 18 квітня і складатиметься з чотирьох рубрик, які виходитимуть у різних слотах тижня. «Ми з України» — надихаючі історії, які відбуваються щодня та викликають почуття гордості за наш народ: порятунок людей і тварин, волонтерство, весілля, народження дітей, пошук рідних та інші. У цій рубриці кожен українець може поділитися своєю історією війни та перемоги. «Надійні поради» з Надією Матвєєвою — прості, але важливі правила, які допоможуть зберегти здоров’я, вирішити проблеми в тилу, убезпечити себе та рідних у воєнний час і навіть урятувати життя тим, хто опинився в гарячій точці. «Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску Дмитро Карпачов, Світлана Арефнія або Андрій Жельветро спілкуються з глядачем, який звернувся по допомогу до експертів СТБ. «Неймовірна правда про українців» — надихаючі та мотивуючі історії українських селебритіс про те, як змінилося їхнє життя після 24 лютого і чим вони допомагають на передовій або в тилу.
Надія Матвєєва
Андрій Жельветро
Дмитро Карпачов
Світлана Арефнія

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