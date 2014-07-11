



Мы с особым вниманием относимся к каждому выпуску программы телеканала СТБ “Все буде добре” (“Все будет хорошо”), потому что только мы в ответе за ежедневное наполнение этой огромной энциклопедии полезных советов. Каждый день многомиллионная аудитория из городов и сел Украины и зарубежья собирается у экранов, чтобы увидеть очередную подборку наших полезных рекомендаций.

Идея женского тележурнала “Все буде добре” родилась спонтанно, но проект сразу стал пользоваться популярностью. Каждая из нас в день ищет тысячу и один совет: рецепт вкусного салата, способ вывести пятно на блузке, юбку, которая идеально подойдет к джемперу, чудодейственную диету и защиту от ссор с любимым.

Бессменная ведущая программы Надежда Матвеева, красивая женщина, эксперт в жизненных вопросах и талантливая ведущая, является ярким примером успешной современной женщины. 25 экспертов программы “Все будет добре” дадут советы на любой вопрос в области медицины, психологии, красоты, моды, здорового питания, кулинарии, воспитании детей и отношений. В программе “Все будет добре” затронуты все ключевые области нашей жизни, а ценные материалы сформированы по рубрикам. Известные личности: артисты кино, эстрады и участники шоу телеканала - частые гости программы. Они делятся своими секретами и вместе с телезрителями и экспертами СТБ открывают для себя полезные советы.

Проект учит отличать вредные продукты от полезных, создавать идеальный образ, приводить вес к норме, ухаживать за собой, воспитывать маленьких непосед, понимать психологию отношений и покорять вершины кулинарного искусства, узнавая новые рецепты. Яркие видеоэпизоды, наглядные примеры, работа “в реальном времени” - все это позволяет крепко “закрепить” материал, а при необходимости еще раз пересмотреть его онлайн на нашем сайте.

Все выпуски тележурнала доступны на сайте, как в полных версиях, так и в отдельных эпизодах, поэтому вам не потребуется перемещать бегунок в поисках “того самого момента”. На нашем сайте вы сможете не только смотреть онлайн все выпуски, но и задать вопрос эксперту. И пусть у вас все будет хорошо!