З 18 квітня в ефірі СТБ з’явиться актуальний у нинішніх реаліях прем’єрний контент, який допомагатиме українцям ставати сильнішими, працювати і перемагати. Це щоденний дайджест «Все буде добре», який складатиметься з корисних та мотивуючих рубрик. У праймовий ефір телеканалу повернеться слот улюблених серіалів, і першим із них глядачі побачать «Спіймати Кайдаша».

З першого дня війни телеканали Starlight Media разом із найбільшими медіагрупами України тримають інформаційний фронт, висвітлюючи головні події з лінії вогню у рамках інформаційного марафону «Єдині новини». У цей період підтримка мирного населення, хоч би де воно було — у тилу, на волонтерському фронті чи в гарячих точках, не менш важлива, ніж забезпечення передової. Відповідаючи на високий запит українців і дотримуючись своєї місії допомагати і надихати, з 18 квітня телеканал СТБ пропонує глядачам гуманітарне програмування.

«Ми живемо в стані війни вже півсотні днів… А коли війна, людям точно треба, крім необхідної інформації, мати можливість відпустити нерви, проговорити свої відчуття, забутися на хвилинку в музиці, в казці, в посмішці, терапевтично відчути себе в мандрівці планетою, спитати когось про те, як тепер дати раду своїй долі, і так – просто ввімкнути хороший фільм. Це дає передихнути й підсилює. Ось чому гуманітарне програмування нашим людям важливе й рятівне, як ліки», – коментує Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк. Video: З 18 квітня телеканал СТБ запускає гуманітарне програмування Коли СТБ запускає гуманітарне програмування у 2022 році? Вже відома дата запуску гуманітарного програмування на СТБ - читайте, що буде у ефірі на сайті «СТБ — справжній друг своєї аудиторії. Ми завжди стоїмо поряд з українцями у найважливіші моменти життя. Особливо зараз, коли вся країна об’єдналася на захист нашої землі від російських окупантів. Від початку війни на всіх наших майданчиках ми отримуємо потужний фідбек — глядачі діляться з нами вражаючими історіями, власними проблемами та очікуваннями. Вони розповідають, чим живуть, що їх засмучує, надихає та заспокоює у цей непростий час. Тому сьогодні всю нашу унікальну експертизу виробництва проєктів, в основі яких лежать долі реальних людей, ми спрямовуємо на те, щоб відповісти на потреби аудиторії. Ми розповімо надихаючі історії людей, які живуть поруч із нами. Наші психологи відповідатимуть на актуальні запити українців, які через війну опинилися у складних життєвих ситуаціях. Наші експерти навчать, як у воєнний час уберегтися від небезпеки та обману. А наші ведучі й селебритіс власним прикладом покажуть, що “працювати” означає “перемагати”, — тут важливий будь-який внесок і важливий кожен з нас на своєму місці», — коментує керуюча директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук.

На першому етапі щоденний дайджест «Все буде добре» складатиметься з чотирьох рубрик, які виходитимуть у різних слотах тижня:

«Ми з України» — надихаючі історії, які відбуваються щодня та викликають почуття гордості за наш народ: порятунок людей і тварин, волонтерство, весілля, народження дітей, пошук рідних та інші. У цій рубриці кожен українець може поділитися своєю історією війни та перемоги.

Слот — щодня на початку кожної години у міжпрограмному блоці.

«Надійні поради» з Надією Матвєєвою — прості, але важливі правила, які допоможуть зберегти здоров’я, вирішити проблеми в тилу, убезпечити себе та рідних у воєнний час і навіть урятувати життя тим, хто опинився в гарячій точці.

Слот — щодня на початку кожної години у міжпрограмному блоці.

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«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску Дмитро Карпачов, Світлана Арефнія або Андрій Жельветро спілкуються з глядачем, який звернувся по допомогу до експертів СТБ. Учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка з тих, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Слот — понеділок―четвер о 19:45.

«Неймовірна правда про українців» — надихаючі та мотивуючі історії українських селебритіс про те, як змінилося їхнє життя після 24 лютого і чим вони допомагають на передовій або в тилу.

Ведучий — Григорій Решетник.

Слот — щоп’ятниці о 19:45.

Крім прем’єрних рубрик «Все буде добре», в ефір СТБ повернуться повтори проєктів власного виробництва каналу: «Сліпа» і «Супермама» у будні, «Супербабуся» і «Таємниці ДНК» у неділю та інші.

Команда редакції «Вікна-новини» продовжує працювати на інформаційному фронті в об’єднаному Марафоні. Ведучі блоку «Вікон» — Яна Брензей і Орест Дрималовський. Головний редактор — Володимир Павлюк.

«Ми вдячні всім партнерам, які підтримали нас у запуску гуманітарного мовлення. Разом ми створюємо важливий та корисний для мільйонів українців контент. Відновлення ефірної сітки СТБ ще більше зміцнить силу партнерства та мовлення телеканалів групи Starlight Media, які щодня транслюють неймовірний талант України боротися, працювати, допомагати і перемагати. А улюблений нашою аудиторією розважальний контент і великі шоу обов’язково повернуться — вже після перемоги», — резюмує Людмила Семчук.

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