Злочини російської армії проти мирного населення України жахають. Особливо сексуальне насильство проти дівчат, жінок і навіть… дітей. Ведуча «Вікна-новини» і «Таємниці ДНК» Тетяна Висоцька зізнається, що у неї холоне кров у жилах від цих злочинів. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася думками про сексуальне насильство російських солдатів щодо українок.

Більше на тему: #ДобріІсторії Тетяна Висоцька про своє волонтерство

Учора в Естонії під посольством рф пройшла акція проти масових зґвалтувань в Україні. Ведуча Тетяна Висоцька не змогла пройти повз цю подію і висловила свою думку щодо сексуального насильства українських жінок та дітей російськими солдатами.

«Від цього холоне кров будь-якої жінки і матері. Ні, нині це вже не делікатна тема. І це не просто жертви війни. Це жертви звірячості. Буквально вчора з’явилася цифра — зареєстровано 25 фактів сексуального насильства лише у Бучі. Дев’ять із жертв вагітні. Сьогодні двадцятеро активісток вийшли на акцію під посольство рф в Естонії проти масових зґвалтувань. Дуже наочно, правда? І як воно там, за парканом, бачити такий перформанс? Хоча — чого очікувати від народу, де жінки солдатів кажуть, ти там ґвалтуй тих українок, тільки мені не кажи», — написала Тетяна на своїй сторінці в Instagram.

Ведуча розповідає, що її просто паралізують новини про подібні злочини.

«Мене особисто ця тема просто паралізує. Буквально днями я прочитала в стрічці про коментар психолога, який працює зі зґвалтованими дітьми. І я. Не можу. Уявити. Як мають далі жити і вони, і їхні батьки. Чесно кажучи, психологічні поради, які гуляють в мережі про те, як діяти у випадку сексуального насилля: а) читаю навскіс, бо таки паралізує і б) певна, що слухати і не торкатися жертви — це якась ну дуже лагідна терапія. Око за око, зуб за зуб, кров за кров. Це не заклик до насилля чи розпалювання ворожнечі. Це єдиний шлях прожити цю дику травму, нашу спільну травму, свідками якої ми є. Звірячість — теж закон війни? Тоді і відповідь має бути відповідною», — висловила думку Тетяна Висоцька.

Більше на тему: Надійні поради: Що робити, якщо до вашого будинку зайшли окупанти

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.