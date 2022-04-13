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Надійні поради: Що робити, якщо до вашого будинку зайшли окупанти

13.04.2022

В Україні з 24 лютого триває повномасштабне вторгнення військ російської федерації. Деякі території України все ще залишаються тимчасово окуповані росіянами. Надія Матвєєва розповідає, як слід поводити себе в умовах окупації, щоб вижити та забезпечити максимальну безпеку рідним та сім’ї.

Що робити, якщо до вашого будинку зайшли окупанти

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Як підготуватися до приходу окупантів:

  • Найчастіше ворог приходить вранці або вночі, щоб зустріти менше спротиву. 
  • Якщо ви знаєте, що окупанти в місті, не використовуйте ліхтарики, щоб не бути схожими на наводчика чи снайпера. 
  • Заздалегідь повидаляйте всі чати з обговоренням російської агресії, фото і смс, які можуть їм не сподобатися. Окупанти перевіряють телефони!  

Що шукають окупанти:

  • На тимчасово окупованих територіях вороги активно розшукують та забирають на допити активістів, волонтерів, ветеранів АТО, держслужбовців, співробітників СБУ та ведучих телеграм-каналів.
  • Перевірте свої контакти в телефоні ― видаліть або перейменуйте номери таких людей, щоб себе не підставити та їх не здавати. 
  • Будьте готові прокоментувати останні дзвінки чи фото. 
  • Якщо хтось з вашої родини служив в ЗСУ ― сховайте військову форму, посвідчення УБД та зброю, якщо маєте.
  • Також окупанти можуть шукати інструменти для ремонту своєї техніки, бензин, ліки, гроші або їжу ― краще їм не відмовляти.

Що робити, якщо до вашого будинку зайшли окупанти

Як зустрічати окупантів:

  • Жінкам краще забути про макіяж та занадто відкритий одяг, щоб не стати жертвою насильства. Перевага ― синім, коричневим і сірим відтінкам. Вони візуально роблять жінку старшою. 
  • Також пильно слідкуйте за дітьми. Заспокоюйте, якщо вони плачуть, тримайте поруч, якщо не сидять на місці. Окупанти не люблять зайвий шум! 
  • Чоловікам слід тримати руки на виду, щоб показати ― в них немає зброї. 
  • Не проявляйте агресію, але непомітно прикривайте жінку та дітей. 
  • Будьте готові до допиту та роздягання ― так ворог обшукує та схиляє до співпраці.

Як розмовляти з окупантами:

  • Розмовляйте тільки по одному, коли дозволять, і переважно російською мовою. Говоріть спокійно, щоб не викликати негативні емоції. Але не занадто тихо, щоб можна було розібрати слова. 
  • Не дивіться їм в очі та не розглядайте обличчя чи форму. 
  • Виконуйте накази, не сперечайтеся і не провокуйте ворога, не благайте ні про що і не плачте. Але скажіть, якщо потрібна медична допомога. 
  • Не підходьте близько та не робіть різких рухів. 
  • Не беріть до рук телефон чи іншу електроніку. Окупанти можуть вирішити, що ви хочете зняти їх на відео чи передати їхні координати.

Що робити, якщо до вашого будинку зайшли окупанти

Що робити, якщо вас почали бити:

  • Якщо ворог напав, падайте на підлогу в позі ембріона, щоб отримати якомога менше ушкоджень. 
  • Захищайтесь чи тікайте, тільки коли окупант без зброї, але тверезо оцінюйте свої сили. 
  • Під час появи української поліції чи військових не смикайтесь та не біжіть до них самі ― дочекайтеся усунення загрози, дійте за командою.

Ми переможемо! Все буде Україна!

Що робити, якщо до вашого будинку зайшли окупанти

Якщо окупанти на ваших очах когось затримали, коли загроза мине, телефонуйте в Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених СБУ:

+38 067 650 83 32

+38 098 087 36 01

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