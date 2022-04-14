Преступления российской армии против мирного населения Украины приводят в ужас. Особенно сексуальное насилие против девушек, женщин и даже… детей. Ведущая «Вікна-новини» и «Таємниці ДНК» Татьяна Высоцкая признается, что у нее стынет кровь в жилах от этих преступлений. На своей странице в Instagram она поделилась мыслями о сексуальном насилии российских солдат в отношении украинок.

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Вчера в Эстонии под посольством рф прошла акция против массовых изнасилований в Украине. Ведущая Татьяна Высоцкая не смогла пройти мимо этого события и выразила свое мнение по поводу сексуального насилия украинских женщин и детей российскими солдатами.

«От этого стынет кровь любой женщины и матери. Нет, сейчас это уже не деликатная тема. И это не просто жертвы войны. Это жертвы зверства. Буквально вчера появилась цифра — зарегистрировано 25 фактов сексуального насилия только в Буче. Девять из жертв беременны. Сегодня двадцать активисток вышли на акцию под посольство рф в Эстонии против массовых изнасилований. Очень наглядно, правда? И каково оно там, за забором, видеть такой перформанс? Хотя — чего ждать от народа, где женщины солдат говорят, ты там насилуй тех украинок, только мне не говори», — написала Татьяна на своей странице в Instagram.

Ведущая рассказывает, что ее просто парализуют новости о подобных преступлениях.

«Меня лично эта тема просто парализует. Буквально на днях я прочла в ленте о комментарии психолога, работающего с изнасилованными детьми. И я. Не могу. Представить. Как должны жить и они, и их родители. Честно говоря, психологические советы, которые гуляют в сети о том, как действовать в случае сексуального насилия: а) читаю наискось, потому что парализует и б) уверена, что слушать и не касаться жертвы — это какая-то очень ласковая терапия. Глаз за глаз, зуб за зуб, кровь за кровь. Это не призыв к насилию или разжигание вражды. Это единственный путь прожить эту дикую травму, нашу общую травму, свидетелями которой мы являемся. Зверство — тоже закон войны? Тогда и ответ должен быть соответствующим», — выразила мнение Татьяна Высоцкая.

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