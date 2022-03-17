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#ДобріІсторії Татьяна Высоцкая о своем волонтерстве

17.03.2022

Добрые истории украинцев уже стали нашей доброй традицией. Помогать стране во время войны присоединилась ведущая программы  «Вікна. Новини»  и проекта «Таємниці ДНК» Татьяна Высоцкая. Кроме нее волонтерством занялась и ее дочь.

«Тот случай, когда детский труд поощряется семьей и государством. Таюся плела маскировочные сетки наравне со взрослыми ― для защитников с любовью!»

#ДобріІсторії

 

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Публикация от Tetyana Vysotska (@t.vysotska)

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