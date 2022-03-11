9 марта россия цинично разбомбила роддом и детскую больницу в Мариуполе. Спасатели искали пострадавших и выживших под завалами. На страшных фото последствий взрыва от ГСЧС люди видели беременную девушку, спускавшуюся по лестнице. Сейчас стала известна судьба ее и ребенка.

Пациентка роддома в Мариуполе, разбомбленного российскими оккупантами, Марианна, вечером 10 марта родила девочку.

Журналистка Ольга Токарюк в Twitter передала слова родственников Марианны, с которыми у нее был телефонный разговор. Женщина успешно родила девочку около 22:00 в четверг.

«Они в порядке, но в Мариуполе очень холодно, и бомбардировки не прекращаются», ― пишет Токарюк.

Напомним, что министр иностранных дел россии Сергей Лавров признал, что их армия бомбила этот роддом совершенно сознательно.є

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