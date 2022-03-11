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#ДобріІсторії: Дівчина з фото розбомбленого пологового в Маріуполі народила

11.03.2022

9 березня росія цинічно розбомбила пологовий будинок та дитячу лікарню в Маріуполі. Рятувальники шукали постраждалих і тих, хто вижив, під завалами. На страшних фото наслідків вибуху від ДСНС люди побачили вагітну дівчину, яка спускалася сходами. Нині стала відома доля її та дитини.

Пацієнтка пологового будинку в Маріуполі, який був розбомблений російськими окупантами, Маріанна, увечері 10 березня народила дівчинку.

Журналістка Ольга Токарюк у Twitter передала слова родичів Маріанни, з якими вона мала телефонну розмову. Жінка успішно народила дівчинку приблизно о 22:00 у четверг.

«Вони в порядку, але в Маріуполі дуже холодно, і бомбардування не припиняються», ― пише Токарюк.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ росії Сергій Лавров визнав, що їхня армія свідомо бомбила цей пологовий будинок.

#ДобріІсторії

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