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#ДобріІсторії Тетяна Висоцька про своє волонтерство

17.03.2022

Добрі історії українців уже стали нашою доброю традицією. Допомагати країні під час війни долучилася ведуча програми «Вікна. Новини» і проєкту «Таємниці ДНК» Тетяна Висоцька. Окрім неї, волонтерством зайнялася і її донька. 

«Той випадок, коли дитяча праця заохочується родиною і державою. Таюся плела маскувальні сітки нарівні з дорослими ― для захисників із любов’ю!»

#ДобріІсторії

 

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Публикация от Tetyana Vysotska (@t.vysotska)

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