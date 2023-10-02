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Сезонні продукти проти осінньої депресії

02.10.2023

Сезон корисних овочів і фруктів не закінчується разом із літом. Багато з них восени тільки дозрівають і стають смачнішими. Які продукти вибирати на прилавках магазинів зараз, щоб отримати максимальний заряд вітамінів і мікроелементів? А також фірмові рецепти від зірки серіалу “Коли ми вдома” Олени Алимової в нашій добірці.

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Яблука

Яблоки

Яблуко практично на 80% складається з води, а в інші 20% входять корисні речовини: клітковина, органічні кислоти (яблучна, винна і лимонна), вітаміни С і В, а також залізо, йод, калій, кальцій, магній та інші необхідні організму речовини. Вони знижують рівень холестерину в крові, зменшують ризик розвитку цукрового діабету другого типу, ішемічного інсульту, хвороби Альцгеймера і навіть перешкоджають розвитку онкологічних захворювань. Яблука сприяють природному очищенню і відновленню кишечника.

До осінніх сортів яблук належать: слава переможцю, антонівка, макінтош, пепін шафранний, пепінка, уелсі, балтика та інші.

З яблук можна зробити варення і закуски на зиму, оладки, додавати в салати, всілякі корисні пироги і пиріжки. Для тих, хто на дієті, це чудовий варіант для перекусу. Можна додавати в каші, салати, до м’яса.

«Яблука у мене вдома є завжди, тому що це фрукт номер один для мене, розповідає актриса серіалу «Коли ми вдома» Олена Алимова. — Можу з’їсти кілограм за раз. Якщо, наприклад, немає солодкого до чаю або кави, можна швидко зробити десерт з яблук — запекти в духовці з горіхами і родзинками або приготувати яблучний тертий пиріг з пісочного тіста. Рецепт простий: натерти пачку вершкового масла на тертці, додати борошна, скатати тісто, розділити на дві половини – більшу і меншу. Меншу кладемо в морозильник. Решту розгортаєм на пергаменті. Зверху тремо три великих яблука, збиваємо один яєчний білок зі склянкою цукру. Цією повітряною масою покриваємо яблука і зверху тремо шматочок тіста, який остигав в морозильнику. У духовку на 40 хвилин. Дуже смачно!»

Цвітна капуста

Цветная капуста

Сезон цвітної капусти починається у вересні. Цей овоч містить вітаміни С, В6, калій, клітковину та фолієву кислоту. Цвітна капуста — один з небагатьох продуктів, які містять холін. Ця речовина відповідає за нормалізацію обміну речовин і відіграє не останню роль у розвитку мозку.

Варіантів приготування цвітної капусти безліч. Від класичного приготування на пару до супів-пюре і котлет. Цвітна капуста може бути як самостійною стравою, так і гарніром.

Буряк

Буряк

Користь буряка полягає в його біохімічних властивостях. Завдяки тому, що до складу буряка входить клітковина і органічні кислоти, він є природним очищувачем організму.

Буряк містить речовину бетаїн, який регулює жировий обмін, перешкоджає інфільтрації печінки і підвищенню кров’яного тиску. Регулярне вживання буряка допомагає виводити з організму радіонукліди, сполуки важких металів, знижує ризик онкозахворювань.

Оскільки буряк не втрачає своїх корисних властивостей навіть у вареному вигляді, його часто використовують для приготування салатів і супів. Так само подають як гарнір до м’яса і риби.

Олена Алимова дуже любить буряк: «Обожнюю цей овоч. Назва дуже апетитна. За нього люблю борщ (посміхається. — Прим. ред.). Дуже ретельно вибираю буряк, дивлюся, щоб він був темний, тоді точно буде солодким».

Актриса серіалу «Коли ми вдома» поділилася рецептом корисного і смачного салату:

«Варений буряк нарізаємо круглими часточками, додаємо руколу і адигейський сир, заправляємо оливковою олією, я іноді додаю трохи французької гірчиці або трохи пікантного соусу».

Брюссельська капуста

Брюссельская капуста

Брюссельську капусту можна купити в магазинах круглий рік. Але свіжа капуста з’являється тільки в середині осені.

У ній міститься дуже багато вітамінів, наприклад, вітаміни А, С, К, марганець, клітковина. А також фолієва кислота, яка особливо важлива при підготовці до вагітності та для нормального розвитку дитини.

Брюссельська капуста цілком самостійна страва. Її можна запікати, тушкувати і навіть приготувати дієтичний крем-суп.

Гранати

Гранаты

Гранат — один з найкорисніших фруктів. Тільки в одній склянці зерняток міститься велика частина денної норми вітамінів С і К, калію і фолієвої кислоти. У гранаті дуже багато антиоксидантів, які захищають клітини організму від пошкоджень.

При регулярному вживанні знижується ризик серцево-судинних захворювань, раку молочної залози і простати.

Гранат можна їсти як свіжим, так і додаючи в салати, каші, робити корисні смузі. З цього фрукта виходять чудові освіжаючі напої та чаї.

Виноград

Виноград

В Україні сезон винограду починається з кінця серпня і триває до кінця жовтня. Фрукт містить поліфеноли, калій і антиоксидант ресвератрол. Ці речовини корисні для серця і можуть також виявитися ефективними при лікуванні акне.

З винограду можна робити компоти, солодощі, додавати ягоди в салати. Можна навіть робити швидкі закуски і канапе, наприклад, тости з виноградом і сиром.

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Хурма

Хурма

Хурма зазвичай з’являється на прилавках магазинів і ринків ближче до кінця вересня.

У ній багато вітаміну А, важливого для імунітету, правильної роботи серця, нирок і багатьох інших органів. У фрукті також є лютеїн і зеаксантин. Вони важливі для підтримки зору.

Хурма корисна сирою. Є безліч рецептів, як урізноманітнити її вживання. Це десерти з додаванням йогурту, тости зі шматочками хурми, сиру і шинки. Хочете експериментів? Спробуйте салат з хурми, руколи і пармезану.

Груші

Груши

Сорти груш діляться на кілька типів: літні, осінні та зимові. Осінні груші можуть зберігатися дуже довго. Цей фрукт — джерело клітковини, вітаміну С і калію. Регулярне вживання груші покращує мікрофлору і здоров’я кишечника, знижує ризик розвитку інсульту і цукрового діабету.

Груші прекрасно поєднуються з багатьма продуктами, їх можна додавати в майже будь-які страви. Випічка, десерти, салати, м’ясо, риба. Груші можна запікати в духовці та подавати як окрему закуску.

Журавлина

Клюква

Журавлина багата на вітаміни і мінерали. У ній містяться органічні кислоти, вітаміни груп B, РР, К1 і С, а ще корисний цукор. У журавлині багато калію, фосфору, заліза, марганцю, міді, кальцію, йоду, цинку. Ягоди багаті на антоціани, фенолокислоти, лейкоантоціани, катехіни, бетаїн, макро- і мікроелементи.

Ця ягода здатна запобігти утворенню карієсу. Ефективно бореться з інфекціями сечових шляхів і серцево-судинних захворювань. Підвищує і зміцнює імунітет в цілому.

З журавлини можна готувати морси, компоти, десерти. Любите м’ясо і соуси? Журавлина ідеально підходить для приготування м’ясних страв. А чого тільки вартий соус із журавлини для запеченого м’яса!

Гарбуз

Тыква

Гарбуз — фірмовий овоч осені. У гарбузі бета-каротину набагато більше, ніж у моркві. Також гарбуз містить залізо, цинк, кобальт і мідь, тому він показаний при зниженому гемоглобіні та інших проблемах з кров’ю. Ще він багатий кальцієм, пектином, цукром, вітамінами С, D, PP і групи В. До речі, вітамін Е, який теж міститься в гарбузі, уповільнює процеси старіння.

Гарбуз використовується для профілактики серцево-судинних захворювань, анемії та ожиріння. Він заспокоює нервову систему, покращує процеси обміну речовин і регулює водно-сольовий баланс. А ще не так давно вчені виявили в гарбузі речовину, яка здатна знизити зростання туберкульозної палички.

Гарбузовий суп, пиріг, салати, каші, сиропи – неповний перелік можливих страв з цього овоча.

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