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Сезонные продукты против осенней депрессии

02.10.2023

Сезон полезных овощей и фруктов не заканчивается вместе с летом. Многие из них осенью только дозревают и становятся вкуснее. Какие продукты выбирать на прилавках магазинов сейчас, чтобы получить максимальный заряд витаминов и микроэлементов? А также фирменные рецепты от звезды сериала «Коли ми вдома» Алены Алымовой в нашей подборке.

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Яблоки

Яблоки

Яблоко практически на 80% состоит из воды, а в остальные 20% входят полезные вещества: клетчатка, органические кислоты (яблочная, винная и лимонная), витамины С и В, а также железо, йод, калий, кальций, магний и другие необходимые организму вещества. Они снижают уровень холестерина в крови, уменьшают риск развития сахарного диабета второго типа, ишемического инсульта, болезни Альцгеймера и даже препятствуют развитию онкологических заболеваний. Яблоки способствуют природному очищению и восстановлению кишечника.

К осенним сортам яблок относят: слава победителю, антоновка, макинтош, пепин шафранный, пепинка, уэлси, балтика и другие.

Из яблок можно сделать варенье и закуски на зиму, оладьи, добавлять в салаты, всевозможные полезные пироги и пирожки. Для тех, кто на диете, это отличный вариант для перекуса. Можно добавлять в каши, салаты, к мясу.

«Яблоки у меня в доме есть всегда, потому что это фрукт номер один для меня, — рассказывает актриса сериала «Коли ми вдома» Алена Алымова. — Могу съесть килограмм за раз. Если, например, нет сладкого к чаю или кофе, можно быстро сделать десерт из яблок запечь в духовке с орехами и изюмом или приготовить яблочный тертый пирог из песочного теста. Рецепт прост: натереть пачку сливочного масла на терке, добавить муки, скатать тесто, разделить на две половины побольше и поменьше. Поменьше кладем в морозильник. Остальной кусочек раскатываем на пергаменте. Сверху трем три больших яблока, взбиваем один яичный белок со стаканом сахара. Этой воздушной массой покрываем яблоки и сверху трем кусочек теста, который остывал в морозильнике. В духовку на 40 минут. Очень вкусно!».

Цветная капуста

Цветная Капуста

Сезон цветной капусты начинается в сентябре. Этот овощ содержит витамины С, В6, калий, клетчатку и фолиевую кислоту. Цветная капуста — один из немногих продуктов, которые содержат холин. Это вещество отвечает за нормализацию обмена веществ и играет не последнюю роль в развитии мозга.

Вариантов приготовления цветной капусты множество: от классического приготовления на пару до супов-пюре и котлет. Цветная капуста может быть как самостоятельным блюдом, так и гарниром.

Свекла

Свекла

Польза свеклы заключается в ее биохимических свойствах. Благодаря тому, что в состав свеклы входит клетчатка и органические кислоты, она является природным очистителем организма.

Свекла содержит вещество бетаин, которое регулирует жировой обмен, препятствует инфильтрации печени и повышению кровяного давления. Регулярное употребление свеклы помогает выводить из организма радионуклиды, соединения тяжелых металлов, снижает риск онкозаболеваний.

Поскольку свекла не теряет своих полезных свойств даже в вареном виде, ее часто используют для приготовления салатов и супов. Также ее подают как гарнир к мясу и рыбе.

Алена Алымова очень любит свеклу: «Обожаю этот овощ, хотя больше мне нравится название «буряк». Название очень аппетитное. За него люблю борщ (улыбается. — Прим. ред.). Очень тщательно выбираю свеклу, смотрю, чтобы она была темная, тогда точно будет сладкой».

Актриса сериала «Коли ми вдома» поделилась рецептом полезного и вкусного салата:

«Вареную свеклу нарезаем круглыми дольками, добавляем рукколу и адыгейский сыр, заправляем оливковым маслом, я иногда добавляю чуть-чуть французской горчицы или немного пикантного соуса».

Брюссельская капуста

Брюссельская капуста

Брюссельскую капусту можно купить в магазинах круглый год. Но свежая капуста появляется только в середине осени.

В ней содержится очень много витаминов, например, витамины А, С, К, марганец, клетчатка. А также фолиевая кислота, которая особенно важна при подготовке к беременности и для нормального развития ребенка.

Брюссельская капуста вполне самостоятельное блюдо. Ее можно запекать, тушить и даже приготовить диетический крем-суп.

Гранаты

Гранаты

Гранат — один из самых полезных фруктов. Только в одном стакане зернышек содержится большая часть дневной нормы витаминов С и К, калия и фолиевой кислоты. В гранате очень много антиоксидантов, которые защищают клетки организма от повреждений.

При регулярном употреблении снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака молочной железы и простаты.

Гранат можно есть как свежим, так и добавляя в салаты, каши, делать полезные смузи. Из этого фрукта получаются отличные освежающие напитки и чаи.

Виноград

Виноград

В Украине сезон винограда начинается с конца августа и продолжается до конца октября. Фрукт содержит полифенолы, калий и антиоксидант ресвератрол. Эти вещества полезны для сердца и могут также оказаться эффективными при лечении акне.

Из винограда можно делать компоты, сладости, добавлять ягоды в салаты. Можно даже делать быстрые закуски и канапе, например, тосты с виноградом и сыром.

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Хурма

Хурма

Хурма обычно появляется на прилавках магазинов и рынков к концу сентября.

В ней много витамина А, важного для иммунитета, правильной работы сердца, почек и многих других органов. Во фрукте также есть лютеин и зеаксантин. Они важны для поддержания зрения.

Хурму полезно есть сырой. Есть множество рецептов, как разнообразить ее употребление. Это и десерты с добавлением йогурта, и тосты с кусочками хурмы, сыра и ветчины. Хотите экспериментов? Попробуйте салат из хурмы, рукколы и пармезана.

Груши

Груши

Сорта груш деляться на несколько типов: летние, осенние и зимние. Осенние груши могут храниться очень долго. Этот фрукт источник клетчатки, витамина С и калия. Регулярное употребление груши улучшает микрофлору и здоровье кишечника, снижает риск развития инсульта и сахарного диабета.

Груши прекрасно сочетаются с многими продуктами, их можно добавлять в почти любые блюда. Выпечка, десерты, салаты, мясо, рыба. Груши можно запекать в духовке и подавать как отдельную закуску.

Клюква

Клюква

Клюква богата на витамины и минералы. В ней присутствуют органические кислоты, витамины группы B, РР, К1 и С, а еще полезный сахар. В клюкве много калия, фосфора, железа, марганца, меди, кальция, йода, цинка. Ягоды богаты антоцианами, фенолокислотами, лейкоантоцианами, катехинами, бетаином, макро- и микроэлементами.

Эта ягода способна предотвратить образование кариеса. Эффективно борется с инфекциями мочевых путей и сердечно-сосудистых заболеваний. Повышает и укрепляет иммунитет в целом.

Из клюквы можно готовить морсы, компоты, десерты. Любите мясо и соусы? Клюква идеально подходит для приготовления мясных блюд. А чего только стоит соус из клюквы для запеченного мяса!

Тыква

Тыква

Тыква — фирменный овощ осени. В тыкве бета-каротина намного больше, чем в моркови. Также тыква содержит железо, цинк, кобальт и медь, поэтому она показана при пониженном гемоглобине и прочих проблемах с кровью. Еще она богата кальцием, пектином, сахаром, витаминами С, D, PP и группы В. К слову, витамин Е, который тоже содержится в тыкве, замедляет процессы старения.

Тыква используется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, анемии и ожирения. Она успокаивает нервную систему, улучшает процессы обмена веществ и регулирует водно-солевой баланс. А еще не так давно ученые обнаружили в тыкве вещество, которое способно снизить рост туберкулезной палочки.

Тыквенный суп, пирог, салаты, каши, сиропы — неполный перечень возможных блюд из этого овоща.

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