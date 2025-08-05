Алергія на сонце: причини, симптоми і лікування

Алергія на сонце: причини виникнення, симптоми, лікування

Із приходом літа сонячних днів стало більше. Ми з великим задоволенням намагаємося побути на вулиці якомога довше. Але, на жаль, не всі люди можуть повною мірою насолодитися теплом, оскільки в деяких із них тривале перебування на сонці може викликати алергічну реакцію. Що таке алергія на сонце? Чому вона виникає? Які основні симптоми алергії на сонце та як її можна вилікувати? Детальніше про це читайте в нашому матеріалі.

Причини виникнення алергії на сонце

Алергія на сонце або фотодерматоз – це сильна імунна реакція організму на вплив сонячних променів. Самі по собі сонячні промені не є алергеном, проте вони можуть спровокувати накопичення в організмі речовин, які викликають алергію.

Щороку кількість людей, які страждають алергією на сонце, збільшується. Дуже часто така алергія виникає у маленьких дітей, оскільки їхня імунна система ще дуже слабка.

Є дві основні причини виникнення алергії на сонце – зовнішня і внутрішня.

До зовнішньої причини зараховують використання косметичних, лікарських та парфумерних виробів, які можуть спровокувати появу алергічної реакції. Тривале перебування на сонці також сприяє появі алергії.

До внутрішніх причин виникнення алергії на сонце насамперед належать збої в роботі імунної система, а також порушення травного тракту й обміну речовин.

Основні симптоми алергії на сонце

Є чотири основні симптоми алергії на сонце:

почервоніння шкіри

сильне печіння, свербіж

лущення

висипання у вигляді невеликих гнійників

Симптоматика алергії на сонце може проявитися не відразу – іноді запалення помітне через кілька годин після тривалого перебування на сонці, а іноді – через кілька днів.

Найбільш схильні до алергії на сонце світлошкірі люди, маленькі діти, вагітні, ті, хто зловживає походами в солярій або безпосередньо перед виходом на сонце зробив хімічний пілінг чи татуаж. Також у групі ризику ті люди, у кого є родичі з алергією на сонце.

Лікування алергії на сонце

Лікування алергії на сонце – справа нелегка й вимагає кваліфікованої консультації лікаря-алерголога. За умови наявності порушень у роботі внутрішніх органів призначається спеціальне медикаментозне лікування. Також особливу увагу слід приділити усуненню зовнішніх проявів алергії на шкірі. Для цього лікарі призначають спеціальні мазі зі вмістом ланоліну, цинку та метилурацилу. Для поліпшення регенеративних процесів шкіри хворим рекомендовано вживання вітамінів групи В, С і Е.

При важкій формі прояву алергії на сонце призначають мазі з кортикостероїдами. Однак таке лікування самостійно проводити не можна.

Також для лікування алергії на сонце лікарі призначають антигістамінні препарати. Сьогодні такі ліки можуть бути дуже ефективними, оскільки вони не викликають сонливості та звикання.

Лікування алергії на сонце може тривати як кілька днів, так і кілька тижнів. Все залежить від ступеня й складності захворювання.

Якщо ж немає можливості звернутися до лікаря, то для зняття перших симптомів алергії на сонце рекомендовано використовувати холодні примочки, охолоджені молочні продукти.

Також не варто забувати про використання сонцезахисних кремів. Пляж найкраще відвідувати рано вранці або після 16:00, оскільки в цей час сонячні промені менш небезпечні. Не варто забувати й про те, що від деяких продуктів, наприклад, цитрусових, перед виходом на сонце краще відмовитися, оскільки вони можуть спровокувати появу алергії на сонце.

