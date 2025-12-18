Що подарувати на Новий рік 2026 батькам: ідеї

З настанням Нового року 2026 кожен із нас очікує, що все погане залишиться у минулому. Щороку роль Санта-Клаусу виконуємо саме ми, даруючи рідним і близьким багато позитивних емоцій і матеріальних подарунків. Та поки цей момент настане, ми встигаємо добряче поламати голову над тим, що ж такого цікавенького подарувати нашим батькам. Редакція сайту STB.UA зібрала найкращі варіанти подарунків на Новий рік батькам.

Звісно, можна обмежитися банальним тортиком і невеличким сувеніром, однак наші батьки все ж заслуговують на краще. Тож давайте поміркуємо разом, що їм буде приємніше знайти під ялинкою. Можна запитати напряму, що до вподоби татові та мамі, або ж чого бракує в домашньому господарстві. Це буде дуже практичний і потрібний подарунок. Однак ми хочемо здивувати, чи не так? Тож міркуємо далі.

Що подарувати батькам на Новий рік 2026?

Подарунки для тата на Новий рік 2026

Як відомо, 90% людей мають власні хобі. Якщо йдеться про батька, то він може бути завзятим риболовом чи фотографом. У такому випадку йому сподобається вудка з новим оснащенням, поплавок чи водонепроникні чоботи, якщо старі зносилися. Для любителя фото підійде тринога (штатив), нова оптика для фотоапарата чи зйомні об’єктиви. Аби точно дізнатися, чого бракує для хобі, ліпше запитати у розмові.

Безумовно, не потрібно забувати і про такі подарунки, як електробритва, електронна зубна щітка тощо. Також завжди актуальним буде парфум, набір для гоління або догляду за бородою. Якщо ж у батька зносився гаманець, сміливо можна вибрати портмоне, заздалегідь поклавши туди символічно монету або купюру. Ремені та пояси також завжди доречні. Тут головне не помилитися з розміром.

А ось із аксесуарів відмінно буде вибрати якийсь теплий шарф із домішкою вовни. Також розгляньте шапку чи рукавички. Не забувайте і про чоловічу термобілизну. Такий подарунок виявить і вашу турботу про тата!

Подарунки для мами на Новий рік 2026

Щодо мами, то актуальними будуть аксесуари для рукоділля, якщо вона полюбляє творити руками. Наприклад, чудовим подарунком буде гарна скринька для ниток і голок. Якщо ж ваша мама надає перевагу активному відпочинку, то їй сподобається абонемент у басейн або ж на йогу. Також не забувайте про парфумерію або ароматичні свічки. Доглядова косметика завжди необхідна річ на туалетному столику будь-якої жінки. Ви також можете подбати про волосся мами. Оберіть новий гарний фен або стайлер для локонів.

Приємним подарунком для обох батьків буде: постільна білизна, ковдра, плед, набір посуду чи щось з побутової техніки.

Список подарунків для батьків на Новий рік 2026:

Абонемент в салон, басейн або на йогу

Парфуми

Ароматизовані свічки

Побутова техніка

Вафельниця

Гриль

Постільна білизна

Елементи інтер’єру/декору

Фоторамка у вигляді родинного дерева

Скретч-карта світу

Винний набір

Гарні винні келихи

Настільний біокамін

Парні халати

Та який подарунок ви б не обрали, найприємніше буде, якщо ви просто приїдете до своїх батьків на новорічні чи різдвяні свята, аби кілька днів провести з тими, хто любить вас понад усе на світі.

І звичайно ж, пам’ятаймо про наших Захисників. Тож привітаємо їх із Новим роком щедрим донатом на ЗСУ! Гарних свят!

Фото: Unsplash