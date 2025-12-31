Проєкти
З Новим роком 2026: новорічні привітання від ведучих СТБ

31.12.2025

Новий рік для українців — це не просто зміна цифри в календарі. Це ще один крок на шляху, який ми разом долаємо попри все: зі стійкістю, вірою, любов’ю й надією на краще. У ці святкові дні особливо важливо чути теплі слова підтримки, світла й єдності. Ведучі СТБ звернулися до українців із щирими новорічними привітаннями — про мир, перемоги, добрі новини, кохання та людей, які завжди поруч. Привітання з Новим роком 2026 від ведучих СТБ – читайте в нашому матеріалі.

Тетяна Висоцька

Ведучі СТБ привітали українців з Новим роком 2026

Яна Брензей, ведуча програми «Вікна-новини» на СТБ та загальнонаціонального марафону «Єдині новини»:

Любі люди, вітаю вас із Новим роком! Бажаю, щоб у 2026 році у нас було якомога більше хороших новин, щоб ваші найрідніші були поруч, а ті, кого любите, завжди були на зв’язку. Щоб усі повідомлення були прочитані. Бажаю, щоб ці свята були світлими, теплими. Аби вони – були!

Ведучі СТБ привітали українців з Новим роком 2026

Тетяна Висоцька, ведуча програм «Вікна-новини», «ДНК. Свої» на СТБ та загальнонаціонального марафону «Єдині новини»:

Рік, що майже минув, можна сміливо назвати “жити попри все і всупереч”. Саме це і є, мабуть стійкістю, яку ми плекаємо в собі. Нехай наступний рік менше випробовує нашу стійкість, Світла, добра і звершень нам, надійного плеча поруч і перемог!

Тетяна Висоцька, ведуча програм «Вікна-новини», «ДНК. Свої» на СТБ та загальнонаціонального марафону «Єдині новини»:

Орест Дрималовський, ведучий програми «Вікна-новини» на СТБ, військовослужбовець, речник Міністерства оборони України

Цей рік навчив нас найважливішого — берегти своє світло. Берегти людей поруч і триматися навіть тоді, коли опускаються руки.

Цього року ворог намагався всіма способами відібрати наше світло — як у наших домівках, так і в наших серцях. Робив усе, щоб ми потонули у темряві. Але ми вкотре і вкотре доводимо: наше світло не знищити дронами і ракетами. Воно глибоко всередині — у нашій людяності, гідності, у нашій правді, яка очевидна навіть нашим недругам.

Напередодні Нового року хочу побажати українцям світла надії і непохитної віри — у себе, у наших захисників і захисниць, у нашу Перемогу над злом, яка часом здається такою далекою, але неодмінно станеться. Я певен у цьому. Все інше ми точно збудуємо разом.

Ведучі СТБ привітали українців з Новим роком 2026

Надія Матвєєва, ведуча програм «Позивний Надія» та «Неймовірна правда про зірок»:

Прекрасні українці, нехай Новий 2026 рік стане для вас і для всієї країни переможним та щасливим. Нехай це буде рік розвитку, миру та злагоди, а всі ваші сподівання, що «Все буде добре», обов’язково здійсняться!

Надія Матвєєва

Григорій Решетник, ведучий проєкту «Холостяк»:

Дорогі українці, від щирого серця вітаю вас із Новим роком! Нехай 2026 рік принесе мир для всієї України, злагоду, дитячі усмішки та шалене кохання. Не будьте холостяками та холостячками у новому році — любіть і будьте щасливими!

Григорій Решетник

