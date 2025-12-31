Зірки серіалів СТБ привітали українців з Новим роком 2026

Новорічні привітання від зірок серіалів СТБ: що побажали популярні актори

Зірки серіалів СТБ — Тоня Хижняк, Олена Лавренюк, Борис Георгієвський, Олексій Суровцев та інші привітали читачів STB.UA з Новим роком! Читайте новорічні привітання від зірок серіалів СТБ – в нашому матеріалі.

Олена Лавренюк, зірка серіалу «Кава з кардамоном»

Вітаю з прийдешніми святами! Вірю, що наступний рік принесе нам те, чого ми всі дуже сильно чекаємо – перемогу. Кожній сім’ї бажаю проводити якомога більше часу у колі рідних та близьких, відчуваючи тепло та підтримку один одного. Нехай 2026 рік подарує нам нові можливості, здійснення мрій та багато маленьких щасливих моментів щодня. Бережіть тих, кого любите, і не забувайте посміхатися просто так.

Тоня Хижняк, зірка серіалів «Спіймати Кайдаша», «Викрадена на Різдво» та «Підміна»

Нехай у новому році буде більше світла, ніж тривог, більше любові, ніж страху, і більше віри — в себе, в людей і в нашу перемогу. Бережіть себе й тих, кого любите.

Влад Никитюк, зірка серіалів «Дві сестри», «Підміна»

Я хочу побажати всім миру і тепла. Хочу щоб в домівках наших людей завжди було світло, спокій і комфорт. Ті, хто на когось чекають, щоб обов’язково дочекалися і не втрачали віри, що може бути інакше. Єдності нам! З Новим 2026!

Оля Атанасова, зірка серіалу «Кохання та полумʼя»

Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб наше життя ставало схожим на добре кіно, а цей рік-переможним і справжнім для кожного з нас. І нехай в житті кожного трапиться хоч одне але таке омріяне диво.

Сергій Кисіль, зірка серіалів «Просто Надія» та «Лікарка Ковальчук»

Любі українці, читачі СТБ, вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим! Хай прийдешній рік принесе вам радість та спокій. Здоров’я для тіла, надію в серця та світло в наші душі. Мирного неба, щасливих людей поруч і переможних днів попереду! Хай буде Перемога. Хай буде любов. Хай буде мир. Нехай усе, що ви бережете у серці, збувається. Зі святами!

Борис Георгієвський, зірка детективного серіалу «К.О.Д» та «Обмежено придатні»

Дякуємо, що цей рік ви були разом з нами — дивилися, переживали, сміялися й підтримували. Нехай Новий рік принесе у ваші домівки тепло, любов і добрі новини, а СТБ і надалі буде поруч — з історіями, які надихають і об’єднують. Віримо у світле майбутнє і в наших захисників. З Новим роком!

Софія Бровко, зірка серіалів «Кава з Кардамоном» та «Обмежено придатні»

З Новим 2026 роком, рідні. Бажаю нам бути внутрішньо набагато сильнішими за всі зовнішні обставини і стати ще більш людянішими. Най все робиться від любові і най вона панує в серцях кожного і розкриває їх, зігріває, сповнює щастям і красою. Бажаю нам миру з собою та світом.

Олександр Бондар, зірка детективного серіалу «К.О.Д»

Хочу привітати всіх українців із Новим роком. Бажаю кожному мирного неба, світла у серці та тепла у вашому домі. Нехай Новий рік принесе надію, силу й віру в краще.

Альбіна Перерва, зірка детективного серіалу «К.О.Д»

Читачі СТБ, вітаю вас із Новим роком! Бажаю, щоб у вашому домі завжди були посмішки, щастя й щоб рідні були поруч. Нехай здійснюється все найкраще та буде мирне небо.

Олена Вознесенська, зірка детективного серіалу «К.О.Д»

Нехай вогняний кінь — символ наступного року — понесе вас галопом від усіх проблем просто до радості, удачі, достатку й смачнющого олів’є.

Олексій Суровцев, зірка детективного серіалу «К.О.Д»

Котики, вітаю вас із Новим роком! Нехай світло нового року завжди буде сильнішим за темряву, а добро завжди перемагає.

Олександр Форманчук, зірка детективного серіалу «К.О.Д»

Вітаю вас із Новим роком! Нехай він буде переможним, принесе мир, Перемогу та відчуття повноти життя.

Ірина Мордусенко, зірка детективного серіалу «К.О.Д»

Вітаю з Новим роком та прийдешніми святами. Нехай у наших домівках панують мир і злагода, а в серцях — віра та надія. Нехай цей рік принесе нам таку омріяну й бажану Перемогу. Будьмо разом і тримаймося разом.

