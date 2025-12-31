Що не можна готувати на Новий рік 2026: головні заборони

Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru

Що не можна готувати на Новий рік 2026, щоб не розлютити Червоного вогняного Коня

31.12.2025

За східним календарем 2026 рік пройде під знаком Червоного вогняного Коня — символу руху, свободи, сили характеру та внутрішньої енергії. Цей знак не терпить надмірностей, хаосу й важкої енергетики, тож те, що опиниться на новорічному столі, має особливе значення. Навіть якщо ви не надто вірите в астрологію, ці поради цілком відповідають принципам помірності й здорового харчування. Які страви краще не готувати на Новий рік 2026 – читайте в матеріалі STB.UA.

Новий рік 2026

Які страви не можна готувати на Новий рік 2026

Яловичина та конина

Вогняний Кінь — благородний символ свободи й сили, тож м’ясо тварин, які вважаються його «побратимами», на новорічному столі небажане.

Особливо це стосується яловичини та конини — у східних традиціях такі страви символізують неповагу до покровителя року та можуть принести фінансові труднощі й конфлікти.

Альтернатива: курка, індичка, кролик або легкі рослинні страви.

Жирні й надто важкі м’ясні страви

Кінь — активний і легкий знак, який не схвалює перевантажену, калорійну їжу. На Новий рік 2026 не варто готувати:

  • свинину та баранину;
  • смажені ребра й холодець;
  • копченості та м’ясо у фритюрі.

Такі страви символізують застій і втрату енергії.

Надто гостра їжа

Стихія року — вогонь, тож надлишок гострих спецій лише посилює напругу. Перець чилі, дуже пряні соуси та гострі маринади можуть, за повір’ями, призвести до сварок, емоційного виснаження та дисгармонії в родині.

Краще обрати ніжні приправи, трави, запечені овочі та легкі соуси.

Жирні закуски та фастфуд

Сирні палички, картопля фрі, шкварки чи інші смажені снеки не дуже сподобаються Коню. Вони асоціюються з хаосом і нестриманістю. На заміну обирайте овочеві закуски, морепродукти, легкі роли з лаваша чи запечені страви.

Новий рік 2026

Важкі майонезні салати

Класичні новорічні салати на кшталт олів’є або «шуби» у 2026 році не будуть фаворитами для символу року, особливо з великою кількістю майонезу.

Якщо не хочеться відмовлятися від традицій, замініть соус на йогуртовий або зробіть салати з рибою, зеленню та овочами.

Масляні торти та надто солодкі десерти

Не рекомендовано готувати важкі багатошарові торти з масляним кремом. Вони символізують перевантаження та втрату балансу. Краще обрати легкі десерти з теплими нотками — апельсином, корицею, імбиром або сухофруктами.

Рік Червоного вогняного Коня 2026 — це час сміливих рішень, руху вперед та внутрішньої сили. Новорічний стіл має бути легким, продуманим і наповненим радістю. Те, що ви готуєте й подаєте у святкову ніч, символічно задає ритм усьому року.

Обирайте страви з любов’ю — і нехай 2026-й принесе гармонію, енергію та успіх.

Читайте інші цікаві новини в Instagram та Telegram СТБ

Фото: Pexels

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Тетяна Висоцька
Телеканал СТБ

З Новим роком 2026: новорічні привітання від ведучих СТБ

 Що не можна готувати на Новий рік 2026: головні заборони
Телеканал СТБ

Що подивитись на свята: найкраща підбірка новорічних фільмів від героїнь «Холостяк-14»

 Різдво в Україні
Телеканал СТБ

Магія зимових свят: як святкують Новий рік у різних країнах світу та які традиції існують

 Що не можна готувати на Новий рік 2026: головні заборони
Телеканал СТБ

Новорічні привітання від зірок серіалів СТБ: що побажали популярні актори

 Новий рік 2026
Телеканал СТБ

Що приготувати на Новий рік 2026: що має бути на столі, щоб задобрити Червоного Вогняного Коня

 Новий рік, різдво
Телеканал СТБ

В яких кольорах не можна зустрічати Новий рік 2026 та чому: просте пояснення
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати