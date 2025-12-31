Проекты
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Все проекты
ua

С Новым годом 2026: новогодние поздравления от ведущих СТБ

31.12.2025

Извините, но эта статья доступна только на таких языках: украинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Ведущие СТБ поздравили украинцев с Новым годом 2026
Телеканал СТБ

Что посмотреть на праздники: лучшая подборка новогодних фильмов от героинь «Холостяк-14»

 Новий рік 2026
Телеканал СТБ

Что нельзя готовить на Новый год 2026, чтобы не разозлить Красную огненную Лошадь

 Різдво в Україні
Телеканал СТБ

Магия зимних праздников: как празднуют Новый год в разных странах мира и какие традиции существуют

 Ведущие СТБ поздравили украинцев с Новым годом 2026
Телеканал СТБ

Новогодние поздравления от звезд сериалов СТБ: что пожелали популярные актеры

 Новий рік 2026
Телеканал СТБ

Что приготовить на Новый год 2026: что должно быть на столе, чтобы задобрить Красную Огненную Лошадь

 Новий рік, різдво
Телеканал СТБ

В каких цветах нельзя встречать Новый год 2026 и почему: простое объяснение
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить