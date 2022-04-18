С 18 апреля в эфире СТБ появится актуальный в нынешних реалиях премьерный контент, который будет помогать украинцам становиться сильнее, работать и побеждать. Это ежедневный дайджест «Все буде добре», состоящий из полезных и мотивирующих рубрик. В праймовый эфир телеканала вернется слот любимых сериалов, и первым из них зрители увидят «Спіймати Кайдаша».

С первого дня войны телеканалы Starlight Media вместе с крупнейшими медиагруппами Украины держат информационный фронт, освещая главные события с линии огня в рамках информационного марафона «Єдині новини». В этот период поддержка мирного населения, где бы оно ни находилось — в тылу, на волонтерском фронте или в горячих точках, не менее важна, чем обеспечение передовой. Отвечая на высокий запрос украинцев и следуя своей миссии помогать и вдохновлять, с 18 апреля телеканал СТБ предлагает зрителям гуманитарное программирование.

“Мы живем в состоянии войны уже пятьдесят дней… А когда война, людям точно нужно, кроме необходимой информации, иметь возможность отпустить нервы, проговорить свои ощущения, забыться на минутку в музыке, в сказке, в улыбке, терапевтически представить себя в путешествии по планете, спросить кого-то о том, как теперь справиться со своей судьбой, и да – просто включить хороший фильм. Это помогает передохнуть и стать сильнее. Вот почему гуманитарное программирование нашим людям важно и спасительно, как лекарство”, — комментирует Глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк. Video: С 18 апреля телеканал СТБ запускает гуманитарное программирование Когда СТБ запускает гуманитарное программирование в 2022 году? Уже известна дата запуска гуманитарного программирования на СТБ - читайте, что будет в эфире на сайте «СТБ — настоящий друг своей аудитории. Мы всегда стоим рядом с украинцами в самые важные моменты жизни. Особенно сейчас, когда вся страна объединилась в защите нашей земли от российских оккупантов. С самого начала войны на всех наших площадках мы получаем мощнейший фидбэк — зрители делятся с нами поразительными историями, собственными проблемами и ожиданиями. Они рассказывают, чем живут, что их огорчает, воодушевляет и успокаивает в это непростое время. Поэтому сегодня всю нашу уникальную экспертизу производства проектов, в основе которых лежат судьбы реальных людей, мы направляем на то, чтобы ответить на потребность аудитории. Мы расскажем вдохновляющие истории людей, которые живут рядом с нами. Наши психологи будут отвечать на актуальные запросы украинцев, из-за войны оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Наши эксперты научат, как в военное время уберечься от опасности и обмана. А наши ведущие и селебритис собственным примером покажут, что “работать” означает “побеждать” — здесь важен любой вклад и важен каждый из нас на своем месте», — комментирует управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

На первом этапе ежедневный дайджест «Все буде добре» будет состоять из четырех рубрик, размещенных в разных слотах недели:

«Ми з України» — вдохновляющие истории, которые происходят ежедневно и вызывают чувство гордости за наш народ: спасение людей и животных, волонтерство, свадьбы, рождение детей, поиск родных и другие. В этой рубрике каждый украинец может поделиться своей историей войны и победы.

Слот — ежедневно в начале каждого часа в межпрограммном блоке.

«Надійні поради» с Надеждой Матвеевой — простые, но важные правила, которые помогут поддержать здоровье, решить проблемы в тылу, обезопасить себя и родных в военное время и даже спасти жизнь тех, кто оказался в горячей точке.

Слот — ежедневно в начале каждого часа в межпрограммном блоке.

Больше по теме: Надійні поради: Как уберечься от химического оружия ― зарина, хлора, аммиака и фосфора?

«Допомога психолога» — 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске Дмитрий Карпачев, Светлана Арефния либо Андрей Жельветро общаются со зрителем, обратившимся за помощью к экспертам СТБ. Участником программы может стать любой зритель, отправивший свой вопрос психологам в специальный чатбот в Телеграм @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Слот — понедельник―четверг в 19:45.

«Неймовірна правда про українців» — вдохновляющие и мотивирующие истории украинских селебритис о том, как изменилась их жизнь после 24 февраля и чем они помогают на передовой или в тылу.

Ведущие — Надежда Матвеева и Григорий Решетник.

Слот — по пятницам в 19:45.

Кроме премьерных рубрик «Все буде добре», в эфире СТБ возобновятся повторы проектов собственного производства канала: «Слепая» и «Супермама» по будням, «Супербабушка» и «Тайны ДНК» по воскресеньям и другие.

Команда редакции «Вікна-новини» продолжает работу на информационном фронте в объединенном Марафоне. Ведущие блока «Вікон» — Яна Брензей и Орест Дрималовский. Главный редактор — Владимир Павлюк.

«Мы благодарны всем партнерам, поддержавшим нас в запуске гуманитарного вещания. Вместе мы создаем важный и полезный для миллионов украинцев контент. Возобновление эфирной сетки СТБ еще больше укрепит силу партнерства и вещания телеканалов группы Starlight Media, ежедневно транслирующих невероятный талант Украины бороться, работать, помогать и побеждать. А любимый нашей аудиторией развлекательный контент и большие шоу обязательно вернутся после победы», — резюмирует Людмила Семчук.

Больше по теме: Татьяна Высоцкая о жертвах сексуального насилия во время войны: Это жертвы зверства

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ