Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Випуск від 26.08.2022 випуск від 26.08.2022 | Все буде добре

Випуск від 26.08.2022 | 26.08.2022 | Неймовірна правда про українців

Дивіться проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 26.08.2022 на офіційному сайті СТБ! Весь світ дивується силі та згуртованості українців, а ми щоразу їм показуємо, що здатні на більше. Українці закривають благодійні збори на шестизначні суми і навіть змогли купити перший в історії народний супутник.

У програмі Все буде добре. Неймовірна правда про українців від 26.08.2022 ви побачите історії мам, яким довелося круто змінити своє життя заради майбутнього дітей подалі від війни. Співачка ALYOSHA вирішила поїхати до родичів у США, а військовослужбовиця Вікторія Кравченко практично не бачиться із сином. Кожній матері, яка зіткнулася з війною в Україні, довелося зробити непростий вибір заради майбутнього покоління.

Усі випуски Все буде добре!

Все буде добре. Неймовірна правда про українців дивитися всі випуски

Випуск Неймовірна правда про українців від 19.08.2022