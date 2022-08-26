Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Випуск від 26.08.2022 выпуск от 26.08.2022 | Все буде добре

Выпуск от 26.08.2022 | 26.08.2022 | Неймовірна правда про українців

Смотрите проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 26.08.2022 на официальном сайте СТБ! Весь мир удивляется силе и сплоченности украинцев, а мы каждый раз им показываем, что способны на большее. Украинцы закрывают благотворительные сборы на шестизначные суммы и даже смогли купить первый в истории народный спутник.

В программе Все буде добре. Неймовірна правда про українців от 26.08.2022 вы увидите истории мам, которым пришлось круто изменить свою жизнь ради будущего детей подальше от войны. Певица ALYOSHA решила уехать к родственникам в США, а военнослужащая Виктория Кравченко практически не видится с сыном. Каждой матери, столкнувшейся с войной в Украине, пришлось сделать непростой выбор ради будущего поколения.

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