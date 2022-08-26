Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Украинские мамы на войне сюжет от 26.08.2022 | Все буде добре

Выпуск от 26.08.2022 | 26.08.2022 | Неймовірна правда про українців

Каково это – быть мамой во время войны? В проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців от 26.08.2022 вы увидите истории нескольких женщин, которые вынуждены растить детей в условиях войны. Некоторые из них смогли выехать в безопасное место, другим же пришлось приспособиться и научиться выживать в экстремальных условиях с ребенком на руках. Смотрите в проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 26.08.2022.

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NK дала откровенное интервью