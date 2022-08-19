Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Даниэль Салем о военной службе, культурном десанте и семье сюжет от 19.08.2022

Video: Неймовірна правда про українців: Даниэль Салем о военной службе, культурном десанте и семье
Смотрите также
Выпуск от 19.08.2022 | 19.08.2022 | Неймовірна правда про українців
Смотрите онлайн честное интервью с телеведущим Даниелем Салемом, который защищает Украину в составе авиаразведки. Как Даниэль относится к смерти? Действительно ли он удочерит девочку, родителей которой забрала война? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 19.08.2022 на СТБ!
Все буде добре. Неймовірна правда про українців смотреть все выпуски