Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Даніель Салем про військову службу, культурний десант і сім’ю сюжет від 19.08.2022

Video: Неймовірна правда про українців: Даніель Салем про військову службу, культурний десант і сім’ю
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Випуск від 19.08.2022 | 19.08.2022 | Неймовірна правда про українців
Дивіться онлайн чесне інтерв’ю з телеведучим Даніелем Салемом, який зараз боронить Україну в складі авіарозвідки. Як Даніель ставиться до смерті? Чи справді він удочерить дівчинку, батьків якої забрала війна? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 19.08.2022 на СТБ!
Все буде добре. Неймовірна правда про українців дивитися всі випуски