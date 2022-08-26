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Все буде добре

Video: Неймовірна правда про українців: як українці збирають космічні суми на армію

Дивитись онлайн випуск рубрики "Неймовірна правда про українців" у програмі Все Буде Добре Як українці збирають космічні суми на армію від 26.08.2022 на сайті СТБ
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Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Як українці збирають космічні суми на армію сюжет від 26.08.2022 | Все буде добре
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Неймовірна правда про українців: як українці збирають космічні суми на армію

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Випуск від 26.08.2022 | 26.08.2022 | Неймовірна правда про українців

У проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців ви побачите, як український народ збирає космічні суми на армію, при цьому не витрачаючи більше грошей, ніж на чашку кави. Не вірите? Переконайтеся самі – дивіться у проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців, як за допомогою мікродонатів українці збирають на авто для армії, дрони та навіть супутник.

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