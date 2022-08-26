Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Українські мами на війні сюжет від 26.08.2022 | Все буде добре

Випуск від 26.08.2022 | 26.08.2022 | Неймовірна правда про українців

Як це – бути мамою під час війни? У проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців від 26.08.2022 ви побачите історії кількох жінок, які змушені ростити дітей за умов війни. Деякі з них змогли виїхати в безпечне місце, іншим довелося пристосуватися і навчитися виживати в екстремальних умовах з дитиною на руках. Дивіться у проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 26.08.2022.

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NK дала відверте інтерв'ю