Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Українські мами на війні сюжет від 26.08.2022 | Все буде добре

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Все буде добре

Video: Неймовірна правда про українців: українські мами на війні

Дивитись онлайн випуск рубрики "Неймовірна правда про українців" у програмі Все Буде Добре Українські мами на війні від 26.08.2022 на сайті СТБ
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Як це – бути мамою під час війни? У проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців від 26.08.2022 ви побачите історії кількох жінок, які змушені ростити дітей за умов війни. Деякі з них змогли виїхати в безпечне місце, іншим довелося пристосуватися і навчитися виживати в екстремальних умовах з дитиною на руках. Дивіться у проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 26.08.2022.

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