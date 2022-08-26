Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн NK дала відверте інтерв'ю сюжет від 26.08.2022 | Все буде добре

Випуск від 26.08.2022 | 26.08.2022 | Неймовірна правда про українців

Дивіться відверте інтерв'ю з NK у проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 26.08.2022. Настя Каменських повернулася до України і тепер приєдналася до добровольчого батальйону Добробат. Але й за кордоном співачка не сиділа склавши руки. Вона впевнена: за кордоном артисти мають бути рупором своєї країни, адже інакше про Україну забудуть. Дивіться у проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців, як NK допомагала Україні за кордоном.

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