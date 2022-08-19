Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн світові знаменитості в гостях в Україні сюжет від 19.08.2022

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Video: Неймовірна правда про українців: світові знаменитості в гостях в Україні

Дивитись онлайн випуск рубрики "Неймовірна правда про українців" у програмі Все Буде Добре світові знаменитості в гостях в Україні від 19.08.2022 на сайті СТБ
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Попри ризику для власного життя, світові зірки шоу-бізнесу наважуються на мандрівки до України, щоб особисто нас підтримати. Хто завітав на гостини до українців цього тижня? Куди насамперед їдуть селебрітіз? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт СТБ Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 19.08.2022 на сайті СТБ!

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