Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн як українські зірки висвітлюють життя рідних міст в окупації сюжет від 19.08.2022

Випуск від 19.08.2022 | 19.08.2022 | Неймовірна правда про українців

Нескорений Харків, безстрашний Херсон, український Маріуполь та інші міста-герої надихають весь світ своєю невимовною жагою до свободи. Як життя міста Марії висвітлює Андрій Бєдняков? Що найбільше вразило пекельного шефа Алекса Якутова? Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 19.08.2022 на СТБ!

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Даніель Салем про військову службу, культурний десант і сім’ю