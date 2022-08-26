Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Український Форрест Гамп та інші дива сюжет від 26.08.2022 | Все буде добре

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Все буде добре

Video: Неймовірна правда про українців: український Форрест Гамп та інші дива

Дивитись онлайн випуск рубрики "Неймовірна правда про українців" у програмі Все Буде Добре Український Форрест Гамп та інші дива від 26.08.2022 на сайті СТБ
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Випуск від 26.08.2022 | 26.08.2022 | Неймовірна правда про українців

Українці вигадують нові способи зібрати грошей на армію! Дивіться в проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 26.08.2022, на що здатна їхня фантазія. Діти продають черешню та обігрують дорослих у шахи, щоб зібрати гроші на армію, а комік Марк Куцевалов пішов стопами Форреста Гампа і пройшов 850 км пішки! Дивіться у проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 26.08.2022!

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