Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн как украинские звезды освещают жизнь родных городов в оккупации сюжет от 19.08.2022

Выпуск от 19.08.2022 | 19.08.2022 | Неймовірна правда про українців

Непокоренный Харьков, бесстрашный Херсон, украинский Мариуполь и другие города-герои вдохновляют весь мир своей невыразимой жаждой свободы. Как жизнь города Марии освещает Андрей Бедняков? Что больше всего поразило адского шефа Алекса Якутова? Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 19.08.2022 на СТБ!

Все выпуски Все буде добре!

Все буде добре. Неймовірна правда про українців смотреть все выпуски

Даниэль Салем о военной службе, культурном десанте и семье