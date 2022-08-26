Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн NK дала откровенное интервью сюжет от 26.08.2022 | Все буде добре

Выпуск от 26.08.2022 | 26.08.2022 | Неймовірна правда про українців

Смотрите откровенное интервью с NK в проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 26.08.2022. Настя Каменских вернулась в Украину и теперь присоединилась к добровольческому батальону Добробат. Но и за границей певица не сидела сложа руки. Она уверена: за рубежом артисты должны быть рупором своей страны, ведь иначе об Украине забудут. Смотрите в проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців, как NK помогала Украине за границей.

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