Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн NK дала откровенное интервью сюжет от 26.08.2022 | Все буде добре

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Video: Неймовірна правда про українців: NK дала откровенное интервью

Смотреть онлайн выпуск рубрики "Неймовірна правда про українців" в программе Все Буде Добре NK дала откровенное интервью от 26.08.2022 на сайте СТБ
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Неймовірна правда про українців: NK дала откровенное интервью

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Выпуск от 26.08.2022 | 26.08.2022 | Неймовірна правда про українців

Смотрите откровенное интервью с NK в проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 26.08.2022. Настя Каменских вернулась в Украину и теперь присоединилась к добровольческому батальону Добробат. Но и за границей певица не сидела сложа руки. Она уверена: за рубежом артисты должны быть рупором своей страны, ведь иначе об Украине забудут. Смотрите в проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців, как NK помогала Украине за границей.

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