Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн мировые знаменитости в гостях в Украине сюжет от 19.08.2022

Выпуск от 19.08.2022 | 19.08.2022 | Неймовірна правда про українців

Несмотря на риск для жизни, мировые звезды шоу-бизнеса решаются на путешествия в Украину, чтобы лично нас поддержать. Кто приехал в гости к украинцам на этой неделе? Куда в первую очередь едут селебритиз? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект СТБ Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 19.08.2022 на сайте СТБ!

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Как украинские звезды освещают жизнь родных городов в оккупации?